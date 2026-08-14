"ก.ล.ต." เปิดสถิติผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับ “บัญชีม้า” ยอดสะสมทะลุ 6 หมื่นบัญชี

ก.ล.ต. เปิดข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกปี’69 แจ้งหลอกลวงลงทุนพุ่ง 150% เผยระงับบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลไปกว่า 1.3 หมื่นบัญชี โดยมียอดสะสมอยู่ที่ 60,968 บัญชี เพิ่มขึ้น 27% จากสิ้นปีที่แล้ว
รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การระงับบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 มียอดสะสมอยู่ที่ 60,968 บัญชี เพิ่มขึ้น 27.83% จาก 47,692 บัญชี ณ สิ้นปี 2568
ขณะที่การดำเนินการของ “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต.” ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2569 มีจำนวนการรับแจ้งเบาะแสและให้คำปรึกษาในเรื่องการหลอกลงทุนรวม 4,530 ครั้ง โดยเป็นการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. รวม 4,156 ครั้ง เพิ่มขึ้นมากกว่า 150% จากช่วงเดียวกันของปี 2568 รวมทั้งยังได้ประสานงานปิดกั้นช่องทางหลอกลวงไปแล้ว 374 ครั้ง (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปิดกั้นได้ 100% ภายในเวลา 7 นาที-48 ชั่วโมง)
ในด้านการบังคับใช้กฎหมายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 มีการดำเนินคดีอาญา โดยกล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อพนักงานสอบสวน (บก.ปอศ. และดีเอสไอ) รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย และเปรียบเทียบปรับจำนวน 108 ราย ค่าปรับรวม 30 ล้านบาท
สำหรับการดำเนินคดีทางแพ่ง มีผู้กระทำผิดตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด จำนวน 29 ราย จาก 7 คดี โดยมีค่าปรับทางแพ่งรวม 662.70 ล้านบาท และชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับรวม 519.44 ล้านบาท (เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลังแล้ว)
และสำหรับผู้กระทำความผิดที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด ก.ล.ต. ได้ขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ จำนวน 17 ราย