TPL ปรับโครงสร้างลงตัว พร้อมโตต่อเนื่องในระยะยาว

"ไทยพาร์เซิล "ครึ่งปีแรกทำรายได้รวม 700.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิได้ 28.8 ล้านบาท อยู่ที่ 354.1 ล้านบาท นับเป็นงวดแรกที่รับรู้ผลการดำเนินงานของทั้งสามส่วน "งานโลจิสติกส์ กลุ่ม CPC และกลุ่ม FT
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL แจ้งผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 700.1 ล้านบาท สำหรับไตรมาส 2 อยู่ที่ 354.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นงวดแรกที่รับรู้ผลการดำเนินงานของทั้งสามส่วนงานหลักเต็มงวดตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจที่วางไว้ ได้แก่ ส่วนงานโลจิสติกส์ กลุ่ม CPC และกลุ่ม FT
โดยกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์กลับมาเติบโตอีกครั้งพร้อมคุณภาพกำไรที่ดีขึ้นชัดเจน ไตรมาส 2 ทำรายได้ 142.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานขยับจากร้อยละ 16.8 ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 25.3 ส่งผลให้ครึ่งปีแรกส่วนงานนี้ทำกำไรสุทธิได้ 28.8 ล้านบาท
ด้านกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นบวก 63.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.71 เท่า ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ แม้ครึ่งปีแรกบริษัทจะรายงานผลขาดทุนสุทธิ 38.6 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
สำหรับครึ่งปีหลัง บริษัทวางแผนยกระดับผลการดำเนินงานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการทำงาน 4 ด้านไปพร้อมกัน เริ่มจากการขยายฐานรายได้ของกลุ่ม FT และกลุ่ม CPC ด้วยการทบทวนแผนธุรกิจให้ตรงกับสภาวะตลาดจริง ตามด้วยการเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ (Asset Utilization) ของกองยานพาหนะผ่านการขยายฐานลูกค้าสัญญาบริการระยะยาว การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย และการบริหารความผันผวนของราคาพลังงานผ่านกลไก Fuel Surcharge ฝ่ายบริหารคาดว่าแผนทั้งสี่ด้าน บวกกับฐานผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักเดิมที่แข็งแรงขึ้นในครึ่งปีแรก จะช่วยให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว