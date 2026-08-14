พ่อค้าแม่ค้าเฮ! "เงินฝากออมสินมหาเฮง" รับดอกเบี้ยสูง 0.50% ต่อปี ออมง่ายผ่านแอปฯ ออมสิน มหาเฮง

ค้าขายคล่อง ออมเงินคุ้ม รับดอกเบี้ยสูง! กับ ‘เงินฝากออมสินมหาเฮง’ คลิกดูรายละเอียดเลย >> https://to.gsb.or.th/BonTGyIS
- อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี (ถึง 31 ธ.ค. 69) ไม่จำกัดวงเงินรับฝาก
- สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ร้านค้าออมสินมหาเฮง
- เปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 69 เป็นต้นไป
หมายเหตุ
• อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร
• ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ร้านค้าออมสินมหาเฮง
• เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วม
• ต้องฝากผ่านบริการออมเงินอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน ร้านค้าออมสิน มหาเฮง เท่านั้น (ยกเว้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี)
• ไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด