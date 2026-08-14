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พ่อค้าแม่ค้าเฮ! "เงินฝากออมสินมหาเฮง" รับดอกเบี้ยสูง 0.50% ต่อปี ออมง่ายผ่านแอปฯ ออมสิน มหาเฮง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



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- อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี (ถึง 31 ธ.ค. 69) ไม่จำกัดวงเงินรับฝาก

- สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ร้านค้าออมสินมหาเฮง

- เปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 69 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

• อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร

• ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้งานแอปพลิเคชัน ร้านค้าออมสินมหาเฮง

• เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วม

• ต้องฝากผ่านบริการออมเงินอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน ร้านค้าออมสิน มหาเฮง เท่านั้น (ยกเว้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี)

• ไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด