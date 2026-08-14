PTGครึ่งปีแรกปั๊มรายได้ 1.1 แสนล.-ดันกำไรขั้นต้นNon-Oilพุ่ง39.5%

"พีทีจี เอ็นเนอยี" ครึ่งปีแรกรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 118,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% YoY โดยธุรกิจ Non-Oil ที่มีรายได้แตะ 13,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7% ส่วนกำไรขั้นต้นทะยาน 39.5% ชู “กาแฟพันธุ์ไทย” เป็นหัวหอกสร้างรายได้โตแรง 61.5% ขยายสาขาพุ่งเฉลี่ยเกิน 2 สาขาต่อวัน ด้านซีอีโอเผยเดินหน้าครึ่งปีหลังภายใต้กลยุทธ์ “Powering Thai Lives: Everywhere. Everyday. Everyone” พร้อมนำแนวคิด “One PTG” มาเชื่อมโยงธุรกิจและฐานลูกค้าภายใน Ecosystem ดันสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil สู่เป้าหมาย 40–45% และรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าขยะเต็มไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งแรกของปี 2569 มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 118,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% จากปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจ Oil เพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 105,356 ล้านบาท แม้ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมลดลง 5.2% ก็ตาม ส่วนธุรกิจ Non-Oil มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 13,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7% และมีกำไรขั้นต้น 3,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.5% ซึ่งเติบโตในอัตราที่สูงกว่ารายได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายเครือข่ายในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย ที่มีรายได้เติบโต 61.5% เป็น 3,518 ล้านบาท ตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสาขารวม 2,467 แห่ง เพิ่มขึ้น 825 สาขา หรือ 50.2% หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 สาขาต่อวัน
ธุรกิจก๊าซ LPG มีรายได้เพิ่มขึ้น 6.4% เป็น 5,414 ล้านบาท โดยปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 5.2% ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสถานีบริการทั้งสิ้น 248 แห่ง เพิ่มขึ้น 1.6%
ส่วนธุรกิจ Oil ในครึ่งแรกของปี 2569 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 105,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% จากราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น แม้ปริมาณจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางลดลง 5.2% เป็น 3,192 ล้านลิตร โดย ปริมาณจำหน่ายผ่านสถานีบริการ PT ลดลง 4.6% เป็น 3,150 ล้านลิตร ขณะที่บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน 2,279 สถานี เพิ่มขึ้น 1.4% มีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมัน ผ่านช่องทางค้าปลีก 20.0%
อย่างไรก็ตามสำหรับผลการดำเนินงานของ PTG ในไตรมาส 2/2569 สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่จำนวน 74 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 205 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า โดยการฟื้นตัวดังกล่าวมีแรงสนับสนุนจากกำไรขั้นต้นต่อลิตรของธุรกิจ Oil ที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Non-Oil
นายพิทักษ์ กล่าวถึงทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งหลังปี 2569 เชื่อว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ จะรักษาความสามารถในการทำกำไร และการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้โครงสร้างกลยุทธ์ “Powering Thai Lives: Everywhere. Everyday. Everyone” โดยนำแนวคิด “One PTG” มาใช้เชื่อมโยงฐานลูกค้า เครือข่าย ตลอดจนสินค้าและบริการของธุรกิจ Oil และ Non-Oil เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้บริการข้ามธุรกิจและสร้างการเติบโตร่วมกันภายใน Ecosystem ควบคู่กับการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยธุรกิจ Non-Oil จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสาขาเดิม การบริหาร ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากฐานสมาชิก PT Max Card เพื่อสนับสนุนการใช้บริการข้ามธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารประสิทธิภาพต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
สำหรับธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2569 เป็น 2,751 สาขา เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะการเปิดสาขาและแนวทางการคัดเลือกทำเลอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการเพิ่มยอดขายต่อสาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายการมีส่วนร่วมของสมาชิก ขณะที่ธุรกิจก๊าซ LPG ยังคงเป้าประมาณการตามเดิม โดยคาดว่าจะมีจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 836 จุดให้บริการภายในสิ้นปี 2569
ในส่วนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะของบริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 โดยในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทฯ จะรักษาเสถียรภาพของการผลิต บริหารปริมาณและคุณภาพเชื้อเพลิง ตลอดจนควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเต็มไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป และทยอยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว
นอกจากนี้ยังได้ปรับประมาณการ การเติบโตของยอดขายธุรกิจ Non-Oil ในปี 2569 เป็น 20–30% YoY เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะการขยายเครือข่ายและสภาพแวดล้อมการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายสัดส่วน กำไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil ที่ 40–45% สะท้อนการให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายได้ ประสิทธิภาพของสาขา และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอกย้ำความสำเร็จจากการบริหารพอร์ตธุรกิจที่สมดุล ล่าสุด PTG ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2026 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Retailing จากผลการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global ซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในรายงานระดับโลก พร้อมทั้งได้รับการจัดอันดับใน Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของ PTG ในระดับภูมิภาค ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงธุรกิจน้ำมัน, Non-Oil, ฐานสมาชิก Max Card และแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
ทั้งนี้ PTG มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านการสร้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “อยู่ดี มีสุข” ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมการเติบโตขององค์กรในระยะยาว