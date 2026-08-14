BEM ทุบสถิติ Q2/69 กำไรสุทธิ 1,012 ล. สายสีส้มขบวนแรกมาถึงไทยปลาย พ.ย.นี้

BEM โชว์ผลงาน Q2/69 กำไรเติบโตแข็งแกร่ง 1,012 ล้านบาท ผู้โดยสารสายสีน้ำเงินโตต่อเนื่อง เน้นบริหารหนี้เชิงรุกรองรับการลงทุนพร้อมลดต้นทุนการเงิน พร้อมส่งรถไฟฟ้าสายสีส้มขบวนแรกมาถึงไทยปลายพฤศจิกายน 2569 มั่นใจให้ทดลองใช้ปลายปีหน้าขนผู้โดยสารเข้าสายสีน้ำเงิน
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2569 ว่า บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรได้อย่างโดดเด่น มีกำไรสุทธิ 1,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นกำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ที่สูงที่สุดของ BEM ทำลายสถิติในรอบ 10 ปี โดยมีรายได้รวมจากการให้บริการ 3,982 ล้านบาท สะท้อนองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของแหล่งรายได้และสินทรัพย์ โดยรายได้กว่า 50% เป็นรายได้ค่าผ่านทางจากธุรกิจทางพิเศษที่มีสายทางพิเศษอยู่ในเขตเมืองด้วยผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ล้านเที่ยวในแต่ละวัน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้ BEM ในไตรมาสนี้มีรายได้ค่าผ่านทาง 2,071 ล้านบาท อีกประมาณ 40% เป็นรายได้จากธุรกิจระบบรางที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้ค่าโดยสารจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่ปริมาณผู้โดยสารเติบโตทุกปีจากการพัฒนาของโครงการต่างๆ ตามแนวสายทาง รวมถึง benefit จากการเป็นรถไฟฟ้าสายวงกลมของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมต่อและรับผู้โดยสารจากรถไฟสายต่างๆ ไตรมาสนี้รายได้ธุรกิจระบบราง 1,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3%
นอกจากนี้ BEM ยังโชว์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการต้นทุนที่เป็นจุดแข็งสำคัญ โดย BEM ใช้กลยุทธ์บริหารจัดการหนี้เชิงรุกจนสามารถหั่นต้นทุนทางการเงินลงได้ถึง 9% เป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเซฟอัตราการทำกำไรไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง หนุนผลงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 กวาดกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นไปได้สูงถึง 1,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำความเป็นหุ้น Defensive เกรดพรีเมียมที่กระแสเงินสดมั่นคง
ด้านเมกะโปรเจกต์ที่จะเป็น Growth Driver สำคัญคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - สถานีแยกร่มเกล้า) ขณะนี้รถไฟฟ้าขบวนที่ 1 ผลิตและทดสอบที่โรงงานในตุรกีแล้วเสร็จ และกำลังส่งไปทดลองวิ่งที่เยอรมันเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย แล้วจึงจะส่งมาไทยในภายหลัง ส่วนขบวนที่ 2 อยู่ระหว่างการทดสอบที่ตุรกีและจะเป็นรถไฟฟ้าขบวนแรกที่ถูกส่งมาถึงประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569 สำหรับขบวนอื่นๆ อยู่ระหว่างการผลิตตามแผนงาน โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกนั้นจะสามารถเปิดทดลองใช้ปลายปีหน้าและเปิดให้บริการได้ตามแผนในต้นปี 2571
ขณะที่ช่วงตะวันตก (สถานีบางขุนนนท์ – สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) มีความคืบหน้างานก่อสร้างแล้ว 37% ส่วนการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีความคืบหน้า 43% (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569) ซึ่งคาดว่าหลังเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 100,000 เที่ยว/วัน และจะเพิ่มเป็น 300,000 เที่ยว/วัน เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบรวมฝั่งตะวันตกในปี 2573 จะดันผลประกอบการ BEM เข้าสู่ยุค Big Jump อย่างเต็มตัว
ทั้งนี้ BEM มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการยกระดับนวัตกรรมบริการ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน