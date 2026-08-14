L&E ปักธงครึ่งปีหลังเร่งเครื่องโต ตุน Backlog 1.3 พันลบ.

" ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ " ส่งสัญญาณครึ่งปีหลัง 2569 เติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก มุ่งผลักดันผลประกอบการทั้งปีกลับมาเป็นบวก รับแรงหนุน Backlog ราว 1,300 ล้านบาท พร้อม Growth Driver จากงานภาครัฐที่ได้แรงส่งจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ขณะที่โรงงาน LES เติบโตโดดเด่นจากธุรกิจรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมลงทุนเพิ่มสายการผลิตและยื่นขอ BOI รับดีมานด์ ด้าน L&E Beyond ตุนอีเวนต์ใหญ่รับไฮซีซันปลายปี พร้อมเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ ส่วนผลงาน Q 2 มีรายได้ 559 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน แม้งานโครงการราว 100 ล้านบาทเลื่อนรับรู้รายได้สู่ครึ่งปีหลัง ขณะที่ผลขาดทุนลดลง 11%
นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 บริษัทเชื่อมั่นว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก และมุ่งผลักดันผลประกอบการทั้งปีให้กลับมาเป็นบวก โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากงานโครงการในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ราว 1,300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าสัดส่วนรายได้ประมาณ 60% จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง เทียบกับประมาณ 40% ในครึ่งปีแรก ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแรงขับเคลื่อนจากหลายกลุ่มธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ภายใต้กลยุทธ์ Resilience–Holistic–Agile เสริมศักยภาพองค์กรรอบด้าน
โดยงานภาครัฐ แม้ครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้งานส่วนหนึ่งเลื่อนมารับรู้รายได้ในครึ่งปีหลัง แต่บริษัทคาดว่ารายได้จากกลุ่มงานภาครัฐทั้งปีจะเติบโตประมาณ 50% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
อีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นคือ โรงงาน LES ซึ่งต่อยอดสายการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (SMT) สู่ธุรกิจรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยครึ่งปีแรกเติบโต 21% และคาดว่าครึ่งปีหลังจะเติบโตมากกว่า 150% YoY ตามปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีแผนลงทุนเพิ่มสายการผลิตและยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับตลาดในอนาคต การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต LED Lighting Source และอุปกรณ์ขับจ่ายไฟ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญของผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง และเพิ่มบทบาทของ L&E ในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาค
สำหรับ Manufacturing Focus Product จากโรงงาน LEM แม้ครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่บริษัทคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนด้านพลังงานและ Digital Transformation โดยบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
ด้าน L&E Beyond ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอสำหรับถ่ายทำ Virtual Production รวมถึงดวงโคมไฟเวทีและอุปกรณ์สำหรับงานโปรดักชัน มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากมีหลายโครงการเลื่อนการดำเนินงานและรับรู้รายได้จากครึ่งปีแรก ปัจจุบันบริษัทมี Backlog จากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ Music Festival, Countdown Concert และรายการ The Voice รวมถึงงานอีเวนต์ช่วงปลายปี โดยคาดว่ารายได้ L&E Beyond ในครึ่งปีหลังจะเติบโตประมาณ 15–20% YoY
ขณะเดียวกัน L&E เดินหน้าขยาย ตลาดต่างประเทศ โดยผลักดันแบรนด์ L&E เข้าสู่ตลาดออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ผ่านความร่วมมือกับ Light Project เพื่อขยายตลาดงานโครงการเพิ่มเติมจากฐานลูกค้าเดิม ขณะที่ตลาดอาเซียนเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวก โดยเวียดนามมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ส่วนมาเลเซียมีงานโครงการ FAÇADE โคมไฟถนน และ Smart Street Light เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังขยายช่องทาง OEM สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Standard Driver และ Smart Driver จากโรงงาน LES ไปยังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดตลาดส่งออก
สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 559 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้มีงานโครงการมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทเลื่อนกำหนดส่งมอบและรับรู้รายได้ไปยังไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้ ขณะที่ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกสินค้าราคาต่ำมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่ม Manufacturing Focus สินค้าบัญชีนวัตกรรมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงรายได้จากการรับจ้างผลิต LED Module ให้ลูกค้าในประเทศ และการผลิตไฟเส้นและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าต่างประเทศยังปรับตัวเพิ่มขึ้น
ด้านผลกำไร บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับงวด 22.2 ล้านบาท ลดลง 2.7 ล้านบาท หรือปรับตัวดีขึ้น 11% จากปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายลดลง 2.5 ล้านบาท แม้มีการตั้งสำรองหนี้สูญ 7.2 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยจ่ายลดลง 2.0 ล้านบาทตามเงินกู้ยืมที่ลดลง ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา ส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
“L&E เดินหน้าต่อยอดธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็น New Growth Engine สำคัญ ควบคู่กับการขยายโอกาสจากตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก พร้อมเดินหน้าบริหารต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลประกอบการทั้งปีให้กลับมาเป็นบวกตามเป้าหมาย และวางรากฐานการเติบโตของ L&E ในฐานะ Lighting Solution Provider ครบวงจร ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว” นายอนันต์ กล่าว