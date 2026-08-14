ยังไม่พักงาน30 วันชี้ชะตา “ฉัตรชัย” บอร์ด ธ.ก.ส. ตั้งกรรมการสอบ

บอร์ด ธ.ก.ส. สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 8 ข้อเรียกร้องสหภาพ ขีดเส้นสรุปภายใน 30 วัน ส่วน“ฉัตรชัย ศิริไล”ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อระหว่างการตรวจสอบได้
วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ความคืบหน้ากรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ สร.ธกส. ยื่นข้อเรียกร้อง 8 ข้อให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ตรวจสอบการบริหารงานภายในองค์กร และบอร์ด ธ.ก.ส. ได้ประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว
ล่าสุดที่ประชุมมีมติให้ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาประเด็นตามข้อร้องเรียนของสหภาพฯ โดยกำหนดกรอบเวลาการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทั้งนี้มีรายงานว่า ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ถูกวางตัวให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจะมีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนต่อไป
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญของสหภาพฯ คือการให้ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีการตรวจสอบ เพื่อเปิดทางให้กระบวนการตรวจสอบดำเนินไปโดยปราศจากข้อกังวลเรื่องการแทรกแซง รวมถึงข้อเสนอให้บอร์ดพิจารณา ไม่ต่อสัญญาการดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในวาระที่ 2 โดยผลการประชุมนัดพิเศษในวันนี้ ยังไม่ปรากฏมติให้ผู้จัดการ ธ.ก.ส. หยุดปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการต่อหรือไม่ต่อสัญญาวาระที่ 2 โดยมีเพียงการเปิดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้กรอบเวลา 30 วัน ก่อนที่จะนำผลการตรวจสอบไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป