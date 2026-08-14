“พราว”Q2กำไรพุ่ง314%รับแรงหนุนROMM Convent เริ่มโอน

PROUD ท็อปฟอร์มไตรมาส 2/69 รายได้ 1,729 ล้านบาท ทำกำไรสุทธิ 106 ล้านบาท เติบโต 314% หลังเริ่มรับรู้รายได้ ROMM Convent - โอน VEHHA Hua Hin ต่อเนื่องตอกย้ำความสำเร็จ กลยุทธ์ Wellness Real Estate เติบโตแข็งแกร่งสวนภาวะตลาด เคร่งบริหารเงินทุนอย่างส่งผลให้ IBD/E ลดลงเหลือ 1.1 เท่า เตรียมลุยพัฒนาโครงการใหม่ ตุน Backlog ในมือ 4,008 ล้านบาท หนุนรายได้โตยาวถึงปี 71
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/69 มีรายได้รวม 1,729 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 314% ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรก 69 มีรายได้รวม 2,994 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 78%
การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ รมย์ คอนแวนต์ (ROMM Convent) ซึ่งเริ่มโอนในช่วงเดือน พ.ค. 69 ที่ผ่านมา ควบคู่กับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของโครงการเวหา หัวหิน (VEHHA Hua Hin) ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากโครงการที่บริษัทพัฒนาเองเพิ่มขึ้น และช่วยผลักดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการพัฒนาโครงการ วางแผนการลงทุน และควบคุมคุณภาพตั้งแต่การก่อสร้าง ควบคู่กับการบริหารค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 2/69 เพิ่มขึ้นเป็น 6.2% จาก 1.2% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึง โดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ไตรมาส 1/69 ชี้ว่า แม้จำนวนและมูลค่าการโอนทั่วประเทศจะเติบโต 11.2% และ 3.1% แต่ใบอนุญาตจัดสรรและใบอนุญาตก่อสร้างกลับหดตัวลงถึง 45.7% และ 50.2% สะท้อนความเปราะบางของกำลังซื้อและการเปิดโครงการใหม่ การเติบโตของกำไรสุทธิและอัตรากำไรของ PROUD จึงตอกย้ำประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นโครงการคุณภาพสูงและมีเอกลักษณ์ เหนือกว่าการแข่งขันด้านราคาและปริมาณ
ณ วันที่ 30 มิ.ย.69 บริษัทมียอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) มูลค่ารวม 4,008 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 69 ถึงปี 71 รองรับการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป
นายพสุ กล่าวว่า นอกจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างโดดเด่นแล้ว บริษัทสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ลงมาอยู่ที่ 1.1 เท่า จาก 1.9 เท่า ณ สิ้นปี 68 ซึ่งการลดลงของภาระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อัตรากำไรสุทธิเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงมีกระแสเงินสดอยู่ในระดับที่ดี สามารถรองรับการขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการใหม่ได้ทันทีเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
ความสำเร็จครั้งนี้ยังตอกย้ำว่ากลยุทธ์ Wellness Real Estate ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ไม่เพียงสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย แต่ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “ALL IS WELL – เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน” ผสานองค์ประกอบที่มากกว่า ผ่านการออกแบบ เทคโนโลยี บริการด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ และความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพชั้นนำ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างความแตกต่างให้กับทุกโครงการของ PROUD
“แม้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญปัจจัยท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อ บริษัทเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ รมย์ คอนแวนต์ (ROMM Convent) รวมถึง Backlog คุณภาพที่แข็งแกร่ง"