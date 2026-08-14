“บี.กริม” ผนึก “จุฬาฯ-พันธมิตร” เปิดเวที “Youth for Change”ชวนคนรุ่นใหม่ใช้ Mindfulness

บี.กริม ร่วมกับ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ฯ สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต และ Sati App เปิดตัวโครงการ “Youth for Change: The Mindful Future Contest” เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ในการนำองค์ความรู้ด้าน Mindfulness มาผสานกับกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ร่วมออกแบบแนวคิดและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม
โดยงานดังกล่าวมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงานและเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.69 ที่ผ่านมา ณ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ โครงการ Youth for Change: The Mindful Future Contest เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคีเครือข่าย โดยมุ่งสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ลงมือปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนมุมมองจากหลากหลายภาคส่วน และพัฒนาแนวคิดให้สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง
สำหรับปีนี้ โครงการจัดขึ้นภายใต้โจทย์ “ต่างวัย เข้าใจกัน ด้วยพลังสติ” โดยชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกันค้นหาคำตอบว่า “เราจะใช้ Mindfulness เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัย และสร้างสังคมไทยที่เข้าใจกันมากขึ้นได้อย่างไร?”
ภายในงานแถลงข่าวยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Building a Better Society through Mindfulness: สำรวจบทบาทของ Mindfulness ในการพัฒนาคน สังคม และนวัตกรรม” โดยมี นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Sati App ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ Mindfulness ในการพัฒนาศักยภาพของคน การสร้างสุขภาวะที่ดี และการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคสังคมในการร่วมกันสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
จุฬาฯ มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่สู่ Change Makers
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เวทีแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น Change Makers ผู้ที่สามารถใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในมนุษย์ มาร่วมกันออกแบบอนาคตที่ดีกว่า ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ”
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อว่า องค์ความรู้จะมีคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อสามารถนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากโจทย์จริง ลงมือคิด ลงมือทำ และพัฒนาแนวคิดให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนได้”
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ไม่ได้มุ่งสร้างเพียงผู้ชนะในการแข่งขัน แต่ต้องการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ มีสติ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
บี.กริม ส่งต่อ “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” สู่คนรุ่นใหม่
นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บี.กริม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาวะของพนักงานอย่างเป็นระบบ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาวะที่ดีเป็นทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการทำงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน”
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Doing Business with Compassion) ซึ่งให้ความสำคัญกับการมองคนเป็นคน ปฏิบัติต่อกันด้วยหัวใจ และเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง โดย บี.กริม เชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนผ่านความสุข ความสัมพันธ์ที่ดี และคุณภาพชีวิตของผู้คนในองค์กรและสังคม
“ด้วยเหตุนี้ บี.กริม จึงต้องการส่งต่อแนวคิดและทักษะดังกล่าวไปสู่คนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Youth for Change: The Mindful Future Contest โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อกับตนเอง (Connect to Self) เพื่อสร้างพื้นฐานใจที่เข้มแข็ง ก่อนส่งต่อความเข้าใจไปยังผู้อื่น (Connect to Others) และร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Connect to Society)”
“เราเชื่อมั่นว่า หากเราสามารถบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติและความโอบอ้อมอารีให้เติบโตในหัวใจของคนรุ่นใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ พวกเขาจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมที่พร้อมรับฟัง ใส่ใจกัน และปฏิบัติต่อกันด้วยหัวใจอย่างแท้จริง”
เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไอเดียสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง
สำหรับโครงการ Youth for Change: The Mindful Future Contest เปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี จากทุกสถาบันการศึกษา รวมทีม 3–5 คน โดยสมาชิกในทีมต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมภายใต้โจทย์ “ต่างวัย เข้าใจกัน ด้วยพลังสติ”
ตลอดระยะเวลาของโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop และ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญในด้าน Mindfulness, Psychology, Innovation รวมถึงการพัฒนาแนวคิด การสื่อสาร และการนำเสนอผลงาน พร้อมได้รับคำแนะนำจาก Mentor เพื่อพัฒนาแนวคิดให้สามารถต่อยอดไปสู่โครงการหรือแนวทางที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้จริง
ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาส Pitch ผลงานต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสนำเสนอในงาน Better Mind Better Bangkok 2026 พร้อมร่วมชิง เงินรางวัลรวม 60,000 บาท แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร
โดยโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 13 กันยายน 2569 เวลา 23.59 น. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ กติกา และเงื่อนไขของโครงการ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/BNF1FypNmdk4ckCf8