EKH กำไรโต แย้มครึ่งปีหลังสัญญาณดี

เอกชัยการแพทย์ โชว์ผลงานไตรมาส2 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 60.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.88 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่ 47.06 ล้านบาท รับอานิสงส์ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฟาก “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” เปิดแผนครึ่งปีหลังส่ง 3 โครงการใหม่ โรงพยาบาลคูน วัฒนแพทย์ - โรงพยาบาลบลูม - Premium Wellness ลุยตลาดเฮลธ์แคร์เต็มพิกัด หวังสร้าง New S-Curve มั่นใจหนุนรายได้ปี 2569 เติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 20%
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 60.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27.88 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 47.06 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 342.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือ 22.35 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 280.26 ล้านบาท
สำหรับปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลคูน พระราม 2, ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเอกชัย รวมถึงศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (EKI-IVF) ที่ได้รับปัจจัยบวกจากการกลับมาของกลุ่มลูกค้าชาวจีน
ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2569 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลบลูมเต็มไตรมาส ซึ่งจะช่วยขยายฐานรายได้และกระจายแหล่งรายได้ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว ประกอบกับการเติบโตต่อเนื่องของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF โรงพยาบาลคูน และ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดที่เปิดดำเนินงานอยู่แล้ว
นายแพทย์อำนาจ กล่าวต่อว่า เพื่อยกระดับสู่การเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิและการเติบโตอย่างยั่งยืน ในครึ่งปีหลังบริษัทฯ ได้ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโรงพยาบาลคูน พระราม 2 สู่ทำเลที่มีศักยภาพ โดยการเปิดโรงพยาบาลคูน วัฒนแพทย์ ขนาด 36 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมแผนเปิดตัวบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อขยายฐานการให้บริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ยังได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลบลูม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขนาด 50 เตียง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงในไตรมาสที่ 3 จะเปิดศูนย์ Premium Wellness และเวชศาสตร์ชะลอวัย ระดับพรีเมียมแห่งใหม่ ณ อาคาร C ซึ่งเป็นอาคารส่วนขยายขนาด 60 เตียงของโรงพยาบาลเอกชัย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากทั้ง 3 โครงการใหม่นี้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป
"โครงการทั้ง 3 แห่งนี้ ถือเป็นการสร้าง New S-Curve ผ่านการเปิดศูนย์บริการเฉพาะทางที่มีความแตกต่าง เพื่อยกระดับ EKH สู่การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิและผู้นำระบบนิเวศสุขภาพเชิงกลยุทธ์อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยกระจายแหล่งที่มาของรายได้และเสริมศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยปีนี้ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 20% พร้อมทั้งมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นายแพทย์อำนาจ กล่าว