EAเดินหน้าEV Busขสมก. รับสินเชื่อหนุนกว่า9.5 พันล.

"พลังงานบริสุทธิ์ - เน็กซ์ พอยท์ " เดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ด้วยการรับความช่วยเหลือด้านหลักประกันจาก " ดับเบิ้ลพี แลนด์ " เพื่อรองรับการเข้าทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารรวม 9,777.64 ล้านบาท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับโครงการรถโดยสารไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. โดยวันนี้ (13 สิงหาคม 2569) คณะกรรมการ EA ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ NEX, บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด หรือ AAB และบริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง จำกัด หรือ ERH รับความช่วยเหลือด้านหลักประกันจากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด หรือ Double P เพื่อรองรับการเข้าทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารรวม 9,777.64 ล้านบาท
การรับความช่วยเหลือด้านหลักประกันจาก Double P ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อคำนวณขนาดรายการจากค่าตอบแทนที่บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งจะชำระให้แก่ Double P มีมูลค่ารวม 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ EA จัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดกลางตามหลักเกณฑ์ของตลาดทุน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระดังกล่าว
ภายหลังการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และเสริมความพร้อมในการดำเนินโครงการของกลุ่มบริษัท จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
ภายใต้รายการดังกล่าว Double P จะนำที่ดินจำนวน 142 โฉนดในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าจดจำนองเป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักประกันที่ธนาคารกำหนด เพื่อรองรับวงเงินสินเชื่อของ AAB จำนวน 8,545 ล้านบาท NEX จำนวน 1,052.64 ล้านบาท และ ERH จำนวน 180 ล้านบาท โดยวงเงินของ NEX และ AAB ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการรถโดยสารไฟฟ้ามีจำนวนรวม 9,597.64 ล้านบาท
สำหรับวงเงินสินเชื่อของ NEX และ AAB จะช่วยสนับสนุนความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการรถโดยสารไฟฟ้า ครอบคลุมการผลิต การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่วงเงินของ ERH จะใช้เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อของ NEX และ AAB มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการผลิตและการดำเนินงานภายใต้โครงการรถโดยสารไฟฟ้า 1,520 คัน โดยโครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาระหว่าง ขสมก. และผู้รับจ้างแล้ว และกลุ่ม EA–NEX ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตและประกอบรถโดยสารไฟฟ้าสำหรับโครงการดังกล่าว จึงมีโครงการและแหล่งรายได้รองรับอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจะทยอยเกิดขึ้นตามการส่งมอบ การตรวจรับ และเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดในสัญญา
ขณะเดียวกัน EA ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้และรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทลดลงเกือบ 15,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงสองปีก่อน สะท้อนว่าการจัดหาเงินทุนครั้งนี้เป็นการเตรียมวงเงินสำหรับโครงการที่มีสัญญารองรับ ควบคู่กับการบริหารโครงสร้างหนี้โดยรวมอย่างระมัดระวัง