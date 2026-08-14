SUSCO กำไรโต 797% รุกขยายปั๊มน้ำมัน - Non-Oil สร้าง New S-Curve

"ซัสโก้ " เปิดผลงานไตรมาส 2 รายได้รวมแตะ 9,218 ล้านบาท กำไรสุทธิ 120.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 797% จากงวดเดียวกันของปีก่อน “นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์” ระบุแนวโน้มครึ่งปีหลังยังเป็นไปแผน ทั้งการขยายปั๊มน้ำมัน - Non-Oil สร้าง New S-Curve หนุนการเติบโตในระยะยาว
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO) หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,218 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 120.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 797% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 13.44 ล้านบาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีรายได้รวม 16,284 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 213.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 104.38 ล้านบาท
สำหรับปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักจากรายได้การจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น จากการปรับตัวขึ้นของราคาขายและค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น จากรายได้ค่าบริการจากกลุ่มบริษัทจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรจากบริษัทร่วม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนการจัดจำหน่ายและต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใ
ห้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสถานีบริการน้ำมันบนทำเลที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการต่อยอดธุรกิจ Non-Oil และพัฒนา SUSCO SQUARE เพื่อสร้างการเติบโตจากแหล่งรายได้ที่หลากหลาย โดยธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD และ DENZA ยังมีแนวโน้มที่ดีสะท้อนจากการได้รับรางวัล BYD Dealer of the Year Award 2025 ระดับ Kunlun จาก BYD มอบให้กับตัวแทนที่มียอดจำหน่ายสะสมมากกว่า 1,500 คันต่อปี ควบคู่กับรางวัล AFTERSALES EXCELLENCE AWARD การันตีความเป็นเลิศมาตรฐานการขาย และการบริการระดับสากล ขณะที่ธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่ารถยนต์ มีกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาใช้บริการสม่ำเสมอ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะถือเป็น New S-Curve สำคัญที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว