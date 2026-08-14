TL เผยรายได้ Q2/69 ที่ 149.74 ล. โต 670% กำไรสุทธิ 81.22 ล. โต 455.36% จากธุรกิจไอที

บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TL เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 81.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 104.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 455.36 โดยมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 92.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 533.32 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 89.87 ล้านบาท โดยเป็นรายได้รวม 149.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 670% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกมีรายได้รวม 303.95 ล้านบาท เติบโต 1452% พร้อมมีสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Revenue) เพิ่มขึ้นเป็น 99.78% ของรายได้รวม ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจเทคโนโลยีจากโครงสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับผลลัพธ์จากการพัฒนา Technology Ecosystem ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้สะท้อนทิศทางการเติบโตที่ให้ความสำคัญทั้งการขยายธุรกิจและการยกระดับคุณภาพของรายได้ ควบคู่กับการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเงินทุนและการลงทุน ได้แก่ การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญ การเข้าซื้อกิจการ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด และการจัดตั้งบริษัท มาร์ดี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากร้อยละ 18.68 ในปี 2568 เป็นร้อยละ 33.07 ในไตรมาส 2/2569
การเติบโตของผลประกอบการไตรมาสนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านจากการลงทุนเพื่อวางรากฐานธุรกิจ สู่การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพของรายได้ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเชื่อมโยงศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้เป็นเครื่องยืนยันถึง ทิศทางการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจที่บริษัทดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง กำลังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เราไม่ได้มุ่งสร้างการเติบโตจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Technology Ecosystem ที่เชื่อมโยงศักยภาพของแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
ในปี 2569 กลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยี ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าและบริการใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การมองหาและประเมินโอกาสการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคเทคโนโลยี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพของบริษัท การเพิ่มจำนวนลูกค้าของธุรกิจเดิมหรือเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กับธุรกิจที่มีอยู่ รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีฐานลูกค้าที่หลากหลายยั่งยืน และสามารถเติบโตไปได้อีกในระยะยาว