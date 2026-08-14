SO ปันผลระหว่างกาล 0.18 บาทต่อหุ้น หลังกำไรครึ่งปีพุ่ง

บอร์ด "สยามราชธานี "อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรกปี 2569 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น โชว์ผลงานงวด 6 เดือนปี 2569 รายได้รวม 1,430.24 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 102.92 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ด้านครึ่งปีหลังเดินหน้า Tech-Enabled Outsourcing เร่งขยายฐานลูกค้าและยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยี ควบคู่ต่อยอด SO NEXT มุ่งเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพสูง พร้อมสร้างรายได้ใหม่และเพิ่มมูลค่าบริการ รองรับการเติบโตในระยะยาว
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยว่ามติคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2569
สำหรับผลการดำเนินงานงบเฉพาะกิจการงวด 6 เดือน ประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,430.24 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่าบริหารจัดการบุคลากร อยู่ที่ 1,136.75 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าและบริการ 293.49 ล้านบาท ด้านกำไรบริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 231.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 102.92 ล้านบาท
ด้านแผนงานครึ่งปีหลัง 2569 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจภายใต้แนวทาง Tech-Enabled Outsourcingมุ่งเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ Outsource Service ควบคู่ Technology Service เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรยุคดิจิทัล
เร่งขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ อาทิ การผลิต พลังงาน โลจิสติกส์ และธุรกิจบริการพร้อมยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจใหม่และต่อยอด SO NEXT เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่และเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวโดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตประมาณ 10% สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
“บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจร พร้อมมุ่งขยายฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่และต่อยอดบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เชื่อมั่นว่าการเดินหน้าตามแผนดังกล่าวจะช่วยยกระดับ SO สู่การเป็นพันธมิตรด้านการบริหารจัดการองค์กรที่แข็งแกร่ง และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต” นางสาวกัณธิมากล่าว