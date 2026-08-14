WHA ขยายพื้นที่เช่าให้ YCH อีก 20,635 ตร.ม.

"ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น" ลงนามสัญญาเช่าคลังสินค้าเพิ่มเติมกับ " วายซีเอช (ประเทศไทย)" บนพื้นที่ 20,635 ตารางเมตร ภายในโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม.21 ส่งผลให้ YCH มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารของ WHA รวมเป็น 47,942 ตารางเมตร
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ประกาศความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (WHA Logistics) ในการลงนามสัญญาเช่าคลังสินค้าเพิ่มเติมกับ บริษัท วายซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (YCH) บนพื้นที่ 20,635 ตารางเมตร ภายในโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม.21 ส่งผลให้ YCH มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารของ WHA รวมเป็น 47,942 ตารางเมตร
สำหรับ YCH เป็นผู้ให้บริการโซลูชันซัพพลายเชนชั้นนำของสิงคโปร์ และพันธมิตรด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชนของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร
การขยายพื้นที่เช่าครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ YCH ที่มีต่อคุณภาพคลังสินค้าของ WHA Logistics ในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและซัพพลายเชนในประเทศไทย โดยคลังสินค้าแห่งใหม่เป็นคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดเก็บและกระจายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โภชนาการชั้นนำ โดยได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการจัดเก็บและขนส่ง
โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม.21 ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงข่ายคมนาคมสายหลัก จึงเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการซัพพลายเชนของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาค
นางสาวจรีพร กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่YCH เลือกเพิ่มพื้นที่เช่าคลังสินค้ากับ WHA Logistics ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจของลูกค้ามีต่อคุณภาพของคลังสินค้า ทำเลยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการให้บริการของเรา ที่มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว"
นายศิโรจน์ โพธิ์ทอง ตำแหน่ง Country General Manager บริษัท วายซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "การเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของ YCH ในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย WHA Logistics เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit ที่สามารถออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น”
การขยายพื้นที่เช่าของ YCH ในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ WHA Logistics ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ทั้งด้านทำเล ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าพร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "WHA: Shape the Future for Thailand"