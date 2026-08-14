TPS เปิดรายได้งวดนี้เฉียด400ลบ.-ปันผล 3 สต.

"เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น " เปิดผลงานไตรมาส 2 รายได้รวมแตะ 399.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.82% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 24.06 ล้านบาท ผลจากการรับรู้รายได้จากโครงการในมือ ขณะที่ บอร์ดใจดี! อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.03 บาท ฟากซีอีโอมั่นใจ ครึ่งปีหลังสัญญาณดี มีงานในมือแน่น 1,784 ล้านบาท ลุย AI พัฒนางานในองค์กร และงานด้านบริการ พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง ดันผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) บริษัทฯ มีรายได้รวม 399.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.82% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 384.98 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 24.06 ล้านบาท ขณะที่ ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 663.85 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40.67 ล้านบาท โดยเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการที่มีอยู่ในมือ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด 0.03 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 27 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 11 กันยายน 2569
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังมีงานในมือ (Backlog) จำนวน 1,784 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย มีการเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานที่บริษัทฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง เพื่อนำมาเติม Backlog ที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐ 35.71% และภาคเอกชน 64.29%
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในส่วนงาน Back Office และงานด้านบริการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น และยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่วนงานให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เดินหน้านำ AI มาพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพขั้นสูงและเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด จึงมั่นใจว่า ในปี 2569 ผลการดำเนินงานจะสามารถเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้
ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย ธุรกิจวิศวกรรมโยธาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคม รวมทั้งธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ