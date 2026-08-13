KUBCOIN...เงินในอากาศของ “ท๊อป จิรายุส” / สุนันท์ ศรีจันทรา

การกล่าวโทษบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด นายสกลกรย์ สระกวี และนายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ 2 อดีตกรรมการบริษัทฯ ในความผิดปกปิดข้อมูลการถูกโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท แม้นายท๊อป หรือ “จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา” แกนนำคนสำคัญ ผู้ก่อตั้งบริษัท จะไม่ติดร่างแหโดนคดีไปด้วย
แต่ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของนายท๊อปและ “บิทคับ ออนไลน์” ต้องสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ และไม่ง่ายที่จะกอบกู้กลับคืนมา
สิ่งที่น่าจับตาคือ KUB COIN เงินสกุลดิจิทัลที่นายท๊อปเสกเป่าขึ้นมาจำนวน 110 ล้านเหรียญ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียม (Gas Fee) และเชื่อมต่อระบบนิเวศต่าง ๆ บน Bitkub Chain โดยไม่มีหลักสินทรัพย์ใดเป็นหลักประกันรองรับ จะดำรงอยู่ต่อไปอย่างไร
“ท๊อป” สร้างชื่อเสียงจนก้องสังคมไทย จากจุดขายการเป็นกูรูเงินสกุลดิจิทัล และเป็นแกนนำสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
แม้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จะเคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงโทษปรับในความผิดต่าง ๆ หลายครั้ง แต่สังคมกลับไม่ได้ตั้งแง่กับพฤติกรรมของนายท๊อป และกลายเป็นกูรูให้ความรู้เกี่ยวกับเงินดิจิทัลที่มีองค์กรต่าง ๆ เชิญไปเป็นวิทยากรจนแทบไม่มีคิวว่าง
5-6 ปีที่ผ่านมา นายท๊อปตักตวงความมั่นคั่งจากความคลั่งของเงินดิจิทัล จนอยู่ในฐานะหนุ่มมหาเศรษฐี มีชีวิตที่หรูหรา และวาดฝันว่าจะนำบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เหิรฟ้าไประดมทุนเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทจากตลาดหุ้นฮ่องกง
แต่ความฝันคงดับไปแล้ว และไม่ว่าตลาดหุ้นที่ไหนในโลก คงไม่เปิดโอกาสให้ “บิทคับ ออนไลน์” เข้าไประดมทุน ในเมื่อยังมีคดีปกปิดข้อมูลและการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จคาอยู่ที่ ก.ล.ต.
ความเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุน แต่ “บิทคับ ออนไลน์” ล้มละลายในด้านความเชื่อถือแล้ว ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความน่าเชื่อถือของนายท๊อปด้วย
เพราะมีคำถามว่า นายท๊อปจะไม่รู้เรื่องการโจรกรรมทรัพย์สินของลูกค้าบิทคับฯ หรือ
และนอกจากปกปิดการถูกโจรกรรมทรัพย์สินมูลค่า 1,700 ล้านบาทแล้ว บิทคับฯ ยังปกปิดข้อมูลอื่น ๆ อีกหรือไม่
จุดรุ่งเรืองสุดขีดของบิทคับฯ และนายท๊อปน่าจะผ่านพ้นไปแล้ว ขาลงกำลังคืบคลานเข้าสู่กูรูเงินดิจิทัลอันดับต้นของประเทศไทย
KUB COIN ที่ถูกนายท๊อปเนรมิตขึ้นมาอนาคตจะเป็นอย่างไร
นายท๊อปเปิดให้ซื้อ KUB COIN เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ในราคาเหรียญละ 30 บาท ก่อนจะเข้าซื้อขายในตลาดเงินดิจิทัลประมาณกลางเดือนธันวาคม 2564 โดยปิดการซื้อขายวันแรกที่ 279.07 บาท
การเก็งกำไร KUB COIN ร้อนแรงที่สุดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยระหว่างชั่วโมงซื้อขาย ราคา KUB COIN เงินในอากาศที่ไม่มีสินทรัพย์ใดเป็นหลักประกันรองรับ ถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 580.51 บาท นักเก็งกำไรแห่เข้าไปซื้อขาย จนมูลค่าซื้อขายพุ่งขึ้นถึง 4,609.87 ล้านบาท
ใครก็ตามที่เข้าไปเล่น KUB COIN ของนายท๊อป ไม่ว่าซื้อในราคาไหน และยังไม่ขายทิ้ง ขาดทุนป่นปี้กันถ้วนหน้า เพราะราคา KUB COIN ร่วงลงมาตลอด
เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่เหมือนกันว่า วันนี้ทำไม KUB COIN ยังยืนเหนือ 20 บาท และนับจาก ก.ล.ต. กล่าวโทษบิทคับฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ราคากลับปรับตัวลงน้อยมาก ซึ่งหากเป็นหุ้น เมื่อมีข่าวร้ายกระทบ ราคาหุ้นอาจทรุดติดฟลอร์หลายวันติดไปแล้ว
5 ปีนับจาก KUB COIN ถูกเสกเป่าขึ้นมา “ท๊อป จิรายุส” รวยจนทนไม่ไหวแล้ว แต่นักเก็งกำไรที่แห่เข้าไปเล่นเหรียญ KUB เจ๊งยับ บาดเจ็บหนักกันเป็นแถว
แม้ KUB COIN ยังไม่ตาย แต่ใครที่ถือ KUB COIN ไว้คามือ กำลังตกอยู่ในสภาพตายซาก และสิ้นหวังกับเงินที่สร้างในอากาศของ “ท๊อป จิรายุส”
KUB COIN เริ่มจากศูนย์ จุดจบก็อาจลงเอยกลายเป็นศูนย์