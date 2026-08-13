III กำไรทะยาน92% ปรับเพิ่มรายได้โตทั้งปีเป็น20%

‘ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์’ กวาดกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ไตรมาสที่ 140.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.5% และทำรายได้รวม 725.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9% (YoY) จากการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก (Organic) ผสานแรงหนุนส่วนแบ่งกำไรจาก ANI ที่เติบโตโดดเด่น และ AOTGA ส่งให้ครึ่งปีแรกมีรายได้รวม 1,330.5 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 235.9 ล้านบาท ส่วนครึ่งปีหลังมั่นใจแผนกลยุทธ์Logistics & Beyond ขยับเป้าหมายเติบโตทั้งปีจากเดิม 15% เป็น 20%
นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า จากกลยุทธ์ Aviation Ecosystem ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของกลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตร เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีความโดดเด่น ทำกำไรสุทธิ 140.9 ล้านบาท เติบโตถึง 91.5% (YoY) และ 48.2% (QoQ) นับเป็นระดับกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 10 ไตรมาส โดยมีรายได้รวม 725.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 19.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ทั้งนี้ปัจจัยขับเคลื่อนโดยรวมมาจากการเติบโตของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก (Organic)
โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ มีปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการขนส่งสินค้าในรูปแบบ Transit สำหรับกลุ่มสินค้า e-Commerce ซึ่งบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับสายการบินต่างๆ ทำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ระวาง (Space) และรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับอานิสงส์จากค่าระวางขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการใช้บริการคลังสินค้าที่หนาแน่น และการเติบโตของบริการ ISO Tank สำหรับการขนส่งสารเคมีและสารอันตรายประเภทของเหลว และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ ที่เติบโตจากการเน้นขยายฐานลูกค้า Air Freight และอัตราค่าระวางที่สูงขึ้นยังส่งผลบวกต่อรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจที่เข้าร่วมลงทุน (Inorganic) จำนวน 115.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.7% (YoY) และ 28.3% (QoQ) โดย บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI รับรู้กำไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจตัวแทนขายระวางสายการบิน (GSA) ขณะที่บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA มีกำไรที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบริการ ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) ทำรายได้รวม 1,330.5 ล้านบาท เติบโต 13.3% (YoY) และมีกำไรสุทธิรวม 235.9 ล้านบาท เติบโต 29.5% (YoY)
นายทิพย์ กล่าวต่อว่า การดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง เชื่อมั่นว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจขนส่งสินค้า โดยบริษัทฯ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Aviation Ecosystem ด้วยการต่อยอดบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ที่นำร่องให้บริการตั้งแต่ช่วงต้นปี สู่การให้บริการแบบมีตารางบินประจำ (Fixed-schedule freighter) ในไตรมาส 4 นี้ เพื่อพัฒนาไปสู่การให้บริการสายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airline) ของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็น Growth Engine ที่สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการให้บริการ Airport Truck Link ขนส่งสินค้าเชื่อมต่อจาก 3 สนามบินหลัก (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต) ไปยังอาเซียน และยังมีการให้บริการ Multimodal Warehouse ที่สนับสนุนโครงข่ายของการให้บริการ ขณะที่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายจะขยายพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรองรับการให้บริการเพิ่มอีก 5,000 ตารางเมตร จาก 26,000 ตารางเมตร ในช่วงปลายปี นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างเจรจาควบรวมกิจการ (M&A) อีก 2-3 ดีลที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 นี้
ในส่วนของธุรกิจที่เข้าร่วมลงทุน ได้แก่ ANI คาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องจากการเพิ่มสัญญากับพันธมิตรสายการบินเดิมและการเดินหน้าขยายสายการบินพันธมิตรรายใหม่ รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังยุโรปด้วย ในส่วนของ AOTGA ที่ทริพเพิล ไอ ได้ลงทุนผ่านบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) หรือ SAL ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้ารายที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ คาดว่าจะลงนามสัญญาแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 นี้ และจะเริ่มให้บริการในส่วนของภาคพื้นดินได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
“จากผลงานครึ่งปีแรกที่ออกมาแข็งแกร่งและสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจในครึ่งปีหลังมีปัจจัยบวกที่หลากหลาย บริษัทฯ จึงมั่นใจในการปรับเป้าหมายการเติบโตของปี 2569 จากเดิม 15% เพิ่มเป็น 20%” นายทิพย์ กล่าวสรุป