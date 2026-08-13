AIT ครึ่งปีแรกโกยรายได้ 3.5 พันล.-ปันผล0.15 บาท/หุ้น

‘แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ เผยผลงานรายได้งบเฉพาะกิจการ 1,727 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 146 ล้านบาท หนุนครึ่งปีแรกทำรายได้รวม 3,493 ล้านบาท กำไรสุทธิ 289 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพบริหารจัดการและส่งมอบโครงการตามแผน ด้าน Backlog ณ 31 ก.ค. 69 อยู่ที่ 5,200 ล้านบาท รองรับรับรู้รายได้ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าคว้าโอกาสจากเมกะเทรนด์ AI, Cloud และ Cyber Security บอร์ดให้ปันผลระหว่างกาล 0.15 บาท/หุ้น ขึ้น XD 20 ส.ค.นี้
นางศศิเนตร พหลโยธิน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจรับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 (เมษายน-มิถุนายน) บริษัทฯ ทำรายได้งบเฉพาะกิจการ 1,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 1,691 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีกำไรสุทธิ 143 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2569) มีรายได้งบเฉพาะกิจการรวม 3,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,431 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีกำไรสุทธิ 286 ล้านบาท
ผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าในไตรมาสนี้เป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ ความสามารถในการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามแผน การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีวินัย ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการที่ความต้องการด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนถ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) แข็งแกร่งถึง 5,200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการรับรู้รายได้และผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ จังหวะการรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ที่ได้มายังคงเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนให้สอดคล้องตามเป้ารายได้ที่วางไว้
นอกจากนี้ AIT ยังตอกย้ำจุดแข็งด้านการเป็น System Integrator ระดับท็อปของประเทศ ที่พร้อมรับมือปัจจัยความผันผวนภายนอกอย่างมืออาชีพ โดยได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกระทบต่อต้นทุนพลังงาน สภาพแวดล้อมการลงทุน และปัญหาห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะวิกฤตการขาดแคลนชิป AI ที่คาดว่าจะลากยาวถึงปี 2571 ซึ่ง AIT ได้วางแผนจัดซื้อและประสานงานพันธมิตรล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบ ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และบัญชี FCD ควบคู่กันไป ขณะเดียวกันยังมุ่งเร่งพัฒนาโซลูชัน AI, Cloud และ Cyber Security เพื่อตอบรับกระแสเทคโนโลยีโลกที่เติบโต และพร้อมคว้าโอกาสจากโครงการภาครัฐที่มีแนวโน้มเบิกจ่ายต่อเนื่องตามเสถียรภาพทางการเมือง
สำหรับปัจจัยภายใน AIT มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานทักษะสูง และสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2569 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2569