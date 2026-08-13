สหรัฐฯ นำโด่ง 13 รัฐบาลถือบิทคอยน์รวมกว่า 2.68 หมื่นล้านดอลลาร์ ชี้จุดต่างยึดทรัพย์กับทุนสำรอง

ข้อมูลเชิงลึกจาก Bitwise ประจำเดือนสิงหาคม 2569 เผย 13 รัฐบาลทั่วโลกถือครองบิทคอยน์รวมกันมูลค่ามหาศาลกว่า 2.68 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นเป็นผู้ถือครองอันดับหนึ่ง ทว่าเบื้องหลังตัวเลขสะท้อนความแตกต่างเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน ระหว่างการยึดทรัพย์จากคดีอาชญากรรมไซเบอร์ของมหาอำนาจตะวันตก กับกลยุทธ์สะสมเป็นทุนสำรองแห่งชาติของประเทศตลาดเกิดใหม่ ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังคงปกคลุมด้วยความระมัดระวัง
สถิติระดับสถาบันจาก Bitwise ซึ่งเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม X โดยรายงานของ Coin Bureau เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ตอกย้ำภาพรวมเม็ดเงินในระบบการเงินดิจิทัล ปริมาณบิทคอยน์ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐ 13 แห่งมีมูลค่าแตะ 2.68 หมื่นล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริการั้งตำแหน่งผู้นำครอบครองสินทรัพย์มากที่สุด ทิ้งห่างทุกประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
มูลค่าดังกล่าวประเมินจากราคาบิทคอยน์ระดับ 64,629 ดอลลาร์ ปรับบวกเพียง 0.8% ในรอบ 24 ชั่วโมง ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear and Greed Index) หยุดนิ่งที่ระดับ 39 หรือโซนความกลัว (Fear) ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ความผันผวนระยะสั้น แต่เป็นปรากฏการณ์อุปทานจำนวนมหาศาลเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในงบดุลของรัฐอย่างเงียบเชียบ หากราคาปรับฐานลง 10% มูลค่ารวมหดตัวลงไปทันทีถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องมีการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนเลยแม้แต่รายการเดียว
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนเจาะลึกโครงสร้างอุปทาน บิทคอยน์ส่วนใหญ่ในคลังไม่ได้มาจากการกว้านซื้อผ่านกระดานเทรด แต่เป็นผลพวงจากการดำเนินคดีทางกฎหมาย พอร์ตโฟลิโอของสหรัฐอเมริกาที่เต็มไปด้วยเหรียญยึดจากแพลตฟอร์มมืด Silk Road และคดีเจาะระบบกระดานเทรด Bitfinex ตัวเลขนี้ถูกนับรวมเป็นทุนสำรองในระบบติดตามข้อมูลทั่วไป กระนั้นเจตนาเบื้องหลังกลับต่างจากการจัดสรรเงินคลังเพื่อลงทุนอย่างสิ้นเชิง
สินทรัพย์พอร์ตยึดทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอุปทานส่วนเกิน (Overhang) ที่ตลาดคาดเดาได้ยาก โดยเหรียญเหล่านี้พร้อมถูกเทขายผ่านคำสั่งศาลหรือกระบวนการประมูลของสำนักงานตำรวจศาลสหรัฐฯ (US Marshals Service) ทุกครั้งที่มีการระบายสินทรัพย์สู่ตลาด ถือเป็นผลจากการตัดสินใจเชิงนโยบายบังคับใช้กฎหมาย ไม่ใช่สัญญาณชี้นำการลงทุนจากกลุ่มสมาร์ทมันนี (Smart Money)
สวนทางกับทิศทางของประเทศอย่าง เอลซัลวาดอร์ (El Salvador) สะสมบิทคอยน์ด้วยการเข้าซื้อโดยตรงพร้อมประกาศเป็นสินทรัพย์สำรองเชิงยุทธศาสตร์ นี่คือตัวอย่างชัดเจนของรัฐที่มองคริปโทเคอร์เรนซีในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงระดับชาติ ช่องว่างระหว่างพอร์ตพอกพูนจากการยึดทรัพย์กับการตั้งใจสะสม ถือเป็นบริบทสำคัญซ่อนอยู่เบื้องหลังความมั่งคั่ง 2.68 หมื่นล้านดอลลาร์
ปรากฏการณ์รัฐบาลตุนเหรียญสะท้อนปรัชญาพื้นฐานของการกระจายศูนย์ นั่นคืออำนาจควบคุมกุญแจเข้ารหัส (Private Keys) ทุนสำรองของรัฐคือภาพสะท้อนขั้นสุดของการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันที่ปราศจากการตรวจสอบจากผู้ฝาก ผู้ใช้งานรายย่อยต่างเผชิญโจทย์เดียวกันเมื่อต้องเลือกระหว่างแพลตฟอร์มรับฝากสินทรัพย์ (Custodial) กับการเก็บรักษากระเป๋าเงินดิจิทัลด้วยตนเอง (Self-custody)
มิตินี้เชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมบัตรคริปโต ผู้ให้บริการหลายรายเลือกเก็บเงินลูกค้าไว้ในงบดุลบริษัท สร้างความเสี่ยงคู่สัญญา (Counterparty Risk) ดังบทเรียนจากการล้มละลายของอดีตยักษ์ใหญ่กระดานเทรด ทางเลือกอย่างการจัดการสินทรัพย์ด้วยตนเองตัดตัวกลางออกไป แลกกับภาระด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ท้ายที่สุด การที่หน่วยงานรัฐครอบครองบิทคอยน์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ย่อมเป็นสารเร่งปฏิกิริยาตอกย้ำโครงสร้างสินทรัพย์ชนิดนี้ให้หยั่งรากลึกในระบบการเงินโลกต่อไป