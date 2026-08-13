NCPแจ้ง6เดือนแรกกำไรขยับ ใจป้ำปันผลเป็นหุ้น-เงินสด 0.0445 บ.

ไนซ์ คอล เปิดงบ 6 เดือนแรก ธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing ดีมานด์พุ่ง ดันรายได้ธุรกิจบริการเติบโต 23.69% หนุนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บอร์ดอนุมัติแจกปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0445 บาท ขึ้น XD 25 ก.ย.นี้
นายศรัณย์ เวชสุภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCP เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 บริษัทมีกำไรสุทธิ 4.02 ล้านบาท และรายได้รวม 46.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 8.17 ล้านบาท และมีรายได้รวม 94.46 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า
สำหรับรายได้จากการบริการในช่วง 6 เดือนแรก อยู่ที่ 29.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตดังกล่าวเกิดจากการขยายธุรกิจบริหารพนักงานขายโดยเฉพาะเจาะจง (Dedicated Telesale Outsourcing) ที่สามารถรองรับความต้องการลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นธุรกิจบริหารพนักงานขายโดยเฉพาะเจาะจง (Dedicated Telesale Outsourcing) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าธุรกิจจำหน่ายสินค้า ส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรก บริษัทมีกำไรขั้นต้น 64.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.47% จากปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 68.23% เพิ่มขึ้น 2.50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2569 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด รวมปันผลหุ้นละ 0.0445 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,010,000 บาท กำหนดวันไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 25 กันยายน 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ในการจ่ายปันผลดังกล่าว แบ่งเป็น จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล หรือคิดอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น (กรณีที่มีเศษของหุ้นบริษัทจะจ่ายปันผลเงินสดทดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0045 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 180,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 810,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 7,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 90 ล้านบาท บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 97,200,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ โดยกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 กันยายน 2569
นายศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การขยายฐานคู่ค้าในธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing และการเพิ่มจำนวนพนักงานประจำเพื่อขยายทีม Telesales ให้ครบ 200 คน ขณะที่การย้ายสำนักงานใหม่ที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและมีผู้สนใจมาร่วมงานกับบริษัทมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงหนุนช่วยให้บริษัทสามารถทำยอดขายและกำไรในครึ่งปีหลังได้ตามเป้าหมาย โดยตั้งเป้าผลการดำเนินงานปี 2569 เติบโตในระดับดับเบิ้ลดิจิตส์ (Double Digits) สะท้อนความมั่นคงและศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต