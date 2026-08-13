ชี้ชะตาพรุ่งนี้ เอกนิติถกบอร์ด ธ.ก.ส. รับ8ข้อเรียกร้องสหภาพ

เอกนิตินัดบอร์ด ธ.ก.ส. วาระพิเศษ 14 ส.ค. ถกข้อเรียกร้องสหภาพฯ ย้ำพิจารณาอย่างเป็นธรรม
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2569 จะมีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวาระพิเศษ
การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ การนำข้อเรียกร้องของ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. เข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด หลังสหภาพฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้
นายเอกนิติระบุว่า การพิจารณาจะดำเนินการโดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อให้ข้อเรียกร้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน
การประชุมวาระพิเศษครั้งนี้จึงถือเป็นอีกความเคลื่อนไหวสำคัญที่ต้องจับตา โดยเฉพาะท่าทีของบอร์ด ธ.ก.ส. ต่อข้อเรียกร้องของสหภาพฯ และแนวทางดำเนินการหลังจากนี้