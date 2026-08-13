SAM X ออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้สร้างโอกาสทางการเงินอย่างยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM และนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนาม MOU ภายใต้ “โครงการความร่วมมือสร้างความยั่งยืนทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินให้ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม ลดโอกาสกลับไปเผชิญปัญหาหนี้ซ้ำ พร้อมเปิดโอกาสผู้ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมสภาพคล่อง ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้ฟื้นฟูสถานะทางการเงิน กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่อย่างมั่นคง ถือเป็นการยกระดับจาก “การช่วยเหลือลูกหนี้” สู่ “การสร้างโอกาสทางการเงิน” ของทั้งสององค์กร
ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้เพื่อเสริมทักษะทางการเงินในหมวดการออม การวางแผนทางการเงิน และการบริหารหนี้ ผ่านแอปพลิเคชันออมตังค์ ของธนาคารออมสิน ซึ่งนำร่องลูกหนี้ใน “โครงการปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เป็นโครงการแรก ในการนี้นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้และทรัพย์สิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และนายเสกสรร ทวีกสิกรรม รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้