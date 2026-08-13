พีดีเฮ้าส์ เปิดตัวซีรี่ส์บ้านใหม่ ชูสถาปัตยกรรมผสานธรรมชาติต้อนรับเทศกาลวันแม่

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดตัวแบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด รวม 6 แบบบ้าน เพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ชูแนวคิดการนำเอาเสน่ห์ นามมงคล และเอกลักษณ์ของดอกไม้ไทย มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ถ่ายทอดความหมายอันลึกซึ้งของความรัก ความอบอุ่น และความงดงามเหนือกาลเวลา ผ่านงานสถาปัตยกรรมเขตร้อนร่วมสมัย (Tropical & Contemporary Architecture) ที่เน้นการเปิดรับแสง ลม และธรรมชาติ ตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้สูงวัยและกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่กำลังวางแผนชีวิตหลังเกษียณ รับเทรนด์ประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ"
นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้บริหารแบรนด์และมาตรฐานศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์และเอคิวโฮม เปิดเผยว่า การเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ทั้ง 6 ดีไซน์นี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้สูงวัยและกลุ่มลูกค้าที่กำลังวางแผนชีวิตหลังเกษียณ รับเทรนด์ประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ" (Super-Aged Society) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยเกษียณและผู้สูงอายุ (Active Senior) ที่มีความต้องการสร้างหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับสุขภาพและการใช้ชีวิตในระยะยาวมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการพึ่งพาตนเองได้อย่างอิสระ
"6 แบบบ้านใหม่นี้ ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านรูปลักษณ์ที่นำแรงบันดาลใจจากดอกไม้มาถ่ายทอดเป็นงานสถาปัตยกรรม แต่ยังเน้นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่า การจัดสรรสเปซที่โปร่งสบาย และการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่พร้อมเติบโตและสร้างความทรงจำอันอบอุ่นไปพร้อมกับทุกคนในครอบครัว" นางสาวจิราภา กล่าว
สำหรับแบบบ้านซีรีส์ใหม่ทั้ง 6 ดีไซน์ เอกลักษณ์ตามชื่อดอกไม้ไทย ประกอบด้วย กาสะลอง, มะลิ, แก้วเจ้าจอม, ลำดวน, สารภี และหอมหมื่นลี้ เป็นแบบบ้านชั้นเดียวที่เน้นความคุ้มค่าของพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 82-110 ตร.ม. ขนาด2-3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ 1 คัน
โดยเฉพาะแบบบ้านมะลิ จะมีความโดดเด่นด้วยการหลอมรวม แสง ลม และธรรมชาติ ผ่านโถงกลางของบ้านที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง เชื่อมต่อระหว่างครัวไทยเข้ากับพื้นที่การใช้งานภายในบ้าน พื้นที่โซนนี้เปรียบเสมือนกับ “หัวใจของบ้าน” สอดคล้องกับพฤติกรรมครอบครัวคนไทยโดยส่วนใหญ่ ที่คุณแม่มักจะใช้ครัวไทยนี้ประกอบอาหารให้กับทุกคนในบ้าน ทุกพื้นที่ถูกคิดและวางผังอย่างพิถีพิถัน การเรียงร้อยฟังก์ชันเพื่อสร้างสภาวะอยู่สบาย และมอบความรู้สึกผ่อนคลายและทรงคุณค่างดงามเหนือกาลเวลา
การเปิดตัวแบบบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ไทยทั้ง 6 ดีไซน์นี้ จึงนับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่พีดีเฮ้าส์ตั้งใจมอบให้ในเทศกาลวันแม่ ด้วยการรังสรรค์ที่อยู่อาศัยที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของครอบครัว เชื่อมโยงสเปซสำหรับคุณแม่และสมาชิกทุกคนอย่างลงตัว ทั้งยังรองรับสุขภาวะและการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยในระยะยาวอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ที่สนใจสร้างบ้านเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษในเทศกาลวันแม่ สามารถปรึกษาขอรายละเอียดแบบบ้าน และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ของทางบริษัทฯ