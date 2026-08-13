KTB เตรียมเปิดตัวบริการ PromptFund พลิกโฉมการลงทุนไทยสู่ Real-Time ตอบโจทย์การลงทุนยุคดิจิทัล

ธนาคารกรุงไทย [KTB] เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนของประเทศไทย เตรียมเปิดตัวบริการ PromptFund นวัตกรรมซื้อ-ขายกองทุนรวมแบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมงบน Krungthai NEXT ให้ผู้ลงทุน ซื้อกองทุนและได้รับหน่วยลงทุนทันที หรือขายกองทุนและรับเงินเข้าบัญชีได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของผู้ลงทุน พร้อมวางรากฐานสู่ระบบนิเวศการลงทุนยุคใหม่ที่รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการลงทุนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้ลงทุนคาดหวังความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และการเข้าถึงสภาพคล่องได้แบบทันที ธนาคารจึงพัฒนาบริการ PromptFund เพื่อยกระดับประสบการณ์การลงทุน และร่วมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยในทุกช่วงของชีวิตสอดคล้องกับแนวคิด 60 ปี กรุงไทย ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัลมาเชื่อมโยงการชำระเงิน และการส่งมอบหน่วยลงทุนให้เกิดขึ้นแบบ Real-Time ทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อจำกัดจากระยะเวลาการชำระราคา จากเดิมที่ใช้เวลา 15 วันทำการ และเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจลงทุน
บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ Krungthai Real-Time Investment Solution โดยต่อยอดจากบริการ ขายกองทุนได้เงินทันที ซึ่งธนาคารเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ก่อนขยายสู่บริการซื้อและขายกองทุนแบบ Real-Time Settlement อย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมการลงทุนไทย โดยบริการ PromptFund มีจุดเด่น ดังนี้
ซื้อได้รับหน่วยลงทุน ขายได้เงินเข้าบัญชีทันที หลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้องรอรอบการชำระราคาของกองทุน
ลงทุนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai NEXT และผ่านสาขาของธนาคารในเวลาทำการ
ทราบราคาก่อนตัดสินใจ เห็นราคาซื้อหรือราคาขายที่ธนาคารเสนอ และสามารถตัดสินใจก่อนยืนยันรายการทุกครั้ง
บริหารสภาพคล่องได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมลงทุนเมื่อเห็นโอกาส และสามารถเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ทันทีเมื่อต้องการใช้เงิน
ทั้งนี้ บริการ PromptFund จะนำร่องเปิดให้บริการสำหรับกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (KTSV-KTB) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) มีระดับความเสี่ยง ระดับ 1 ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น หรือใช้เป็นเครื่องมือพักเงินระหว่างรอโอกาสลงทุนในสินทรัพย์อื่น โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกทำธุรกรรมได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบมาตรฐาน ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามกระบวนการและรอบการชำระราคาของกองทุน ในราคาที่บริษัทจัดการเสนอซื้อ (NAV) หรือเสนอขาย และแบบ Real-Time ซึ่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับธนาคารกรุงไทย โดยได้รับหน่วยลงทุนหรือเงินเข้าบัญชีทันที ผ่าน Krungthai NEXT และสาขาที่ร่วมให้บริการ ในราคาที่ธนาคารเสนอซื้อหรือเสนอขาย