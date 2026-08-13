2 ซีอีโอ แห่ง HOMEMADE ชวนเชื่อมความเข้าใจชีวิตและความเข้าใจในการก่อสร้างบ้านเข้าด้วยกัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน แม้ภาพรวมของตลาดจะเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนที่สูงขึ้น และกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปพร้อมกันคือ "ความคาดหวังของผู้บริโภค"
คนไม่ได้ถามแล้วว่า "บ้านหลังนี้กี่ตารางเมตร?" หรือ "ราคาเท่าไหร่?" แต่เริ่มถามว่า "บ้านหลังนี้เหมาะกับการใช้ชีวิตของเราจริงหรือเปล่า?"
เพราะสุดท้าย บ้านไม่ได้เป็นเพียงทรัพย์สิน แต่เป็นสถานที่ที่ครอบครัวจะใช้ชีวิตร่วมกันไปอีกหลายสิบปี นั่นทำให้ "การสร้างบ้าน" ไม่ใช่แค่เรื่องของการก่อสร้างอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในชีวิตของคนที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้น
เมื่อบ้านจัดสรรไม่สามารถตอบทุกโจทย์ได้อีกต่อไป
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) สะท้อนว่า แม้ตลาดโดยรวมจะชะลอตัว แต่บ้านเดี่ยวยังคงเป็นหนึ่งในเซ็กเมนต์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มบ้านระดับกลางถึงระดับบน สิ่งที่น่าสนใจคือ เจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยเริ่มเลือก "สร้างบ้านเอง" มากกว่าซื้อบ้านสำเร็จรูป ไม่ใช่เพราะต้องการบ้านที่ใหญ่กว่า แต่เพราะต้องการบ้านที่ "เหมาะกับชีวิตของตัวเอง"
บางครอบครัวมีผู้สูงอายุ บางครอบครัวมีเด็กเล็ก บางคนทำงานที่บ้าน บางคนใช้ชีวิตกับสัตว์เลี้ยง หลายคนวางแผนเผื่อวันที่ลูกโต หรือวันที่ตัวเองเกษียณ
คำถามจึงไม่ใช่ "แบบบ้านสวยไหม" แต่คือ "บ้านหลังนี้จะยังตอบโจทย์เราในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือเปล่า"
บ้านที่ดี...ควรเริ่มจากชีวิต ไม่ใช่เริ่มจากแบบบ้าน
นี่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง โฮมเมด (ไทย) บริษัทรับสร้างบ้านที่เกิดขึ้นจากความเชื่อว่า บ้านที่ดี ไม่ได้เริ่มจากการเลือกแบบบ้าน แต่เริ่มจากการเข้าใจชีวิตของเจ้าของบ้านก่อนจะมีการเขียนแปลน
ทีมงานจะใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าของบ้านตั้งแต่
• ใช้ชีวิตช่วงเช้าอย่างไร
• กลับบ้านกี่โมง
• ชอบทำอาหารไหม
• ใช้เวลากับครอบครัวตรงไหน
• บ้านอีกสิบปีจะเปลี่ยนไปอย่างไร
เพราะทุกคำตอบจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบบ้าน ไม่ใช่การหยิบแบบบ้านมาตั้งต้น
เมื่อ 2 CEO เชื่อมความเข้าใจชีวิตและความเข้าใจในการก่อสร้างเข้าด้วยกัน
คุณสุริยะ วรรณบุตร ดูแลมุมมองด้านการพัฒนาโครงการและประสบการณ์ของเจ้าของบ้านด้วยความเข้าใจจากการทำงานในอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี ขณะที่ คุณวันเกณฑ์ พานิชเจริญนาน นำประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และการควบคุมคุณภาพมาพัฒนาให้แนวคิดสามารถสร้างได้จริง บทบาทที่เสริมกันนี้ทำให้การตัดสินใจตั้งแต่แบบ ฟังก์ชัน วัสดุ ไปจนถึงแผนงานก่อสร้างเชื่อมโยงกับเป้าหมายเดียวกัน
“วันนี้คนไม่ได้มองหาเพียงบริษัทรับสร้างบ้าน แต่กำลังมองหาทีมที่เข้าใจการใช้ชีวิต เพราะบ้านหนึ่งหลังคือพื้นที่ที่ครอบครัวจะใช้ร่วมกันไปอีกหลายสิบปี” คุณสุริยะ วรรณบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
“โจทย์ของเราไม่ใช่แค่ออกแบบบ้านให้สวย แต่ต้องทำให้แบบนั้นสร้างได้จริง ควบคุมคุณภาพได้ และส่งมอบบ้านที่เจ้าของอยู่สบายได้ในระยะยาว” คุณวันเกณฑ์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
เพราะทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า เจ้าของบ้านไม่ควรต้องเลือกระหว่าง "บ้านที่ออกแบบได้" กับ "บ้านที่สร้างเร็ว" วันนี้ เทคโนโลยีการก่อสร้างสามารถทำให้ทั้งสองเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันได้
Precast ไม่ได้หมายถึงบ้านสำเร็จรูปอีกต่อไป
หลายคนยังเข้าใจว่า ถ้าจะสร้างบ้านด้วยระบบ Precast ต้องเลือกแบบบ้านจาก Catalog เท่านั้น แต่ โฮมเมด (ไทย) มองต่างออกไป ทีมงานเชื่อว่า Precast คือ "วิธีการก่อสร้าง" ไม่ใช่ "ข้อจำกัดของการออกแบบ"
เมื่อการออกแบบถูกคิดอย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้น ระบบ Precast จึงสามารถรองรับบ้านที่ออกแบบขึ้นใหม่สำหรับลูกค้าแต่ละคนได้เช่นกัน พร้อมข้อดีเรื่อง คุณภาพที่สม่ำเสมอ การควบคุมมาตรฐาน การลดงานแก้ไข ระยะเวลาก่อสร้างที่สั้นลง โดยบางโครงการสามารถส่งมอบบ้านได้ภายใน 4 - 6 เดือน
จากบริษัทรับสร้างบ้าน...สู่ผู้แบ่งปันความรู้
คุณสุริยะ มองว่า หนึ่งในปัญหาใหญ่ของวงการรับสร้างบ้าน คือเจ้าของบ้านจำนวนมาก เริ่มต้นสร้างบ้านโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอ จึงเกิดคำถามซ้ำ ๆ
• จะเลือกผู้รับเหมายังไง
• งบบานเพราะอะไร
• บ้านร้อนแก้ยังไง
• BOQ ต้องดูอะไร
• ที่ดินแบบนี้สร้างบ้านได้ไหม
หลายคำถาม ไม่มีใครตอบ หรือบางครั้งเจ้าของบ้านก็เพิ่งรู้คำตอบ หลังจากบ้านสร้างเสร็จแล้ว ด้วยเหตุนี้ โฮมเมด (ไทย) จึงเริ่มผลิตคอนเทนต์
"พี่ตั้ม ถามหน่อย" ซีรีส์วิดีโอสั้นที่รวบรวมคำถามจริงของคนอยากสร้างบ้าน เล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ้างอิงจากประสบการณ์จริงของทีมงาน มากกว่าการขายบริการ เพราะบริษัทเชื่อว่า ถ้าคนไทยเข้าใจเรื่องการสร้างบ้านมากขึ้น ทุกคนก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะสร้างบ้านกับใครก็ตาม
บ้านที่ดี...คือบ้านที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
คุณสุริยะ ทิ้งท้ายว่า "เราไม่ได้อยากเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุด แต่เราอยากเป็นบริษัทที่เจ้าของบ้านรู้สึกไว้วางใจมากที่สุด เพราะบ้านหนึ่งหลัง คือการลงทุนครั้งใหญ่ของทั้งครอบครัว ถ้าเราสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคิดจะสร้างบ้าน จนถึงวันที่ได้เข้าไปใช้ชีวิตจริง นั่นคือความสำเร็จของเรา"
ด้วยแนวคิด Built by Real Estate Experts. Designed Around Real Life. โฮมเมด (ไทย) จึงไม่ได้ต้องการเพียงสร้างบ้าน แต่ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ของการสร้างบ้านในประเทศไทย ที่เริ่มต้นจาก "ความเข้าใจชีวิตของผู้คน" มากกว่าการเริ่มต้นจาก "แบบบ้าน"
พบกับโชว์รูมโฮมเมด (ไทย) ได้ที่ Crystal Design Center ตึก G (ด้านในโชว์รูม Modernform) , FB: Homemade Thailand , IG: homemade_th , Tiktik: Homemade_th , Website: https://www.homemadeth.com/