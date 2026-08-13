Bravo BKK ชวนเติมรักให้ “ขยับไปด้วยกัน” ในงาน “Bravo’s Love in Motion”

Bravo BKK ต้อนรับเทศกาลวันแม่ด้วยงาน “Bravo’s Bravo’s Love in Motion: A Mother’s Day Wellness Celebration” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ณ Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้า Bravo BKK ชวนคุณแม่ ครอบครัว และคนรักสุขภาพมาใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมที่ผสาน Wellness, Fitness, Lifestyle และ Creative Experience ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Love in Motion” เพราะความรักไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเสมอไป แต่อาจเริ่มต้นจากการชวนกันลุก ขยับ และดูแลสุขภาพไปด้วยกัน
ตลอดช่วงบ่าย Bravo BKK เต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมงานที่มาร่วมสร้างโมเมนต์พิเศษกับคุณแม่และคนที่รัก เริ่มต้นด้วย Coffee Art Workshop by Brew² และ Floral Arrangement Workshop by Noël eve ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง พร้อม Photo Booth สำหรับเก็บภาพความทรงจำ และกิจกรรมจากพันธมิตรด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่มาร่วมเติมสีสันให้กับงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Special Health Talk โดย พญ. แป้งร่ำ ยงเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัย จากโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ที่มาร่วมแชร์มุมมองและเคล็ดลับด้านสุขภาพ รวมถึงแนวทางการดูแลตัวเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาว พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี สะท้อนแนวคิดของ Bravo BKK ที่มองว่า Wellness ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในทุกวัน
จากนั้นเวลา 15.00 น. ถึงเวลาขยับไปด้วยกันกับ FANCY FUN RUN โดย วิ่งกับเจ๊ Run Club ที่ชวนผู้เข้าร่วมออกมาวิ่งและสร้างสีสันภายในศูนย์การค้า ก่อนเข้าสู่ช่วงพลังเต็มสปีดกับ Aerobic Dance เวลา 16.00 น. นำโดย คุณดาด้า มิสแกรนด์ กาฬสินธุ์ 2569 ร่วมกับ Fitwhey Gym ที่ชวนทุกคนมาออกสเต็ปไปกับเสียงเพลง
ปิดท้ายวันด้วย Lucky Draw ที่มาพร้อมของรางวัลและรอยยิ้มจากผู้ร่วมงาน สร้างบรรยากาศแห่งความสุขตลอดทั้งงาน และตอกย้ำว่า การดูแลสุขภาพก็เป็นหนึ่งในภาษาของความรัก ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายด้วยกัน ใช้เวลาร่วมกัน หรือเพียงแค่ชวนกันมา Enjoy Life ในแบบของตัวเอง
งานครั้งนี้เกิดขึ้นจากพลังของ Community และพันธมิตรหลากหลายแบรนด์ โดย Bravo BKK ขอขอบคุณ Brew², Noël eve, UFC Refresh, Lactasoy, ยาดม Peppermint Field, Identity Clinic, Yunomori Onsen & Spa, กระดาษทิชชู่ Vivy, McDonald’s และ Royal Pizza ที่ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรมภายในงาน รวมถึง โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี สำหรับการแบ่งปันความรู้ด้าน Longevity และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น,วิ่งกับเจ๊ Run Club สำหรับกิจกรรม Fun Run, และ คุณดาด้า และ Fitwhey Gym สำหรับการสร้างพลังในกิจกรรม Aerobic Dance
“Bravo’s LOVE IN MOTION” ไม่ได้เป็นเพียงงานฉลองวันแม่ แต่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของ Bravo BKK ในการสร้าง Sport & Lifestyle Destination ที่เปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยได้มา Play, Move, Connect และ Live Well ผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพ ความสนุก ไลฟ์สไตล์ และ Community เพราะที่ Bravo BKK เราเชื่อว่า ความรักที่ดีที่สุด คือความรักที่ชวนกันไปข้างหน้า