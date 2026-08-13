แสนสิริ พลิกโฉมราชพฤกษ์ปั้นอาณาจักร 1,000 ไร่ มูลค่ารวม 1.1 หมื่นล้าน

สนสิริ ยกระดับทำเล "ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่" งัดแลนด์แบงก์1,000 ไร่ ปั้นอาณาจักร Sansiri New Ratchapruek Community มูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านบาท ย้ำจุดยืนในการสร้างสังคมที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ มั่นใจศักยภาพ "ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่" ก้าวสู่แหล่งรวบรวมโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และบ้านระดับพรีเมียม จากดีเวลลอปเปอร์ชั้นนำ หลังปิดการขายแล้ว 5 โครงการ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท
นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แสนสิริเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ เราเป็นดีเวลลอปเปอร์เจ้าแรก ๆ ที่เข้ามาบุกเบิกทำเลนี้ โดยมุ่งมั่นพัฒนาโครงการบ้านในราคาเข้าถึงได้ ให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย และประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการคุณภาพ ทั้งบ้านและทาวน์โฮม ครอบคลุมทำเลโซนถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และกรุงเทพ-ปทุมธานี รองรับลูกบ้านแล้วกว่า 2,000 ครอบครัว
โดยแสนสิริ ได้เดินหน้าซื้อที่ดินผืนใหญ่ เพื่อพัฒนา New Future Project สร้าง Ecosystem สังคมที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบระดับพันไร่ กับ Sansiri New Ratchapruek Community มูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ เดือน ก.ย.69 นี้ โดยมีที่อยู่อาศัยครอบคลุมหลากหลายเซกเมนต์ เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เมเบิล, อณาสิริ และ สิริ เพลส และสำหรับแผนระยะยาวในอนาคต เราเตรียมต้อนรับครอบครัวใหม่อีกกว่า 3,000 ครอบครัว โดยการขยายตัวของคอมมูนิตี้ จะผลักดันให้ทำเลนี้เติบโตจนดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ ๆ ให้เข้ามาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของทำเล ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และผลักดันศักยภาพของราชพฤกษ์ตัดใหม่ให้เติบโตต่อไป”
สำหรับ ทำเลถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ หรือโครงการส่วนต่อขยายระยะสุดท้ายที่เชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข 345 ในจังหวัดนนทบุรี มุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 346 (รังสิต-ปทุมธานี) ในจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาเติมเต็มโครงข่ายการจราจรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์ ด้วยจุดเด่นของการเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรที่ไร้สัญญาณไฟแดงตลอดสาย ทำให้การเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) อย่างย่านสาทรและสีลมเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ การเปิดใช้งานเส้นทางนี้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมพื้นที่จากเดิมที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ให้กลายเป็นหน้าด่านสำคัญของการขยายตัวของเมือง และความสะดวกสบายนี้ส่งผลให้ทำเลเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดึงดูดผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำให้เข้ามาเปิดโครงการบ้านระดับกลางถึงลักซ์ชัวรี่จำนวนมาก เพื่อรองรับกลุ่มครอบครัวและผู้มีกำลังซื้อ และเมื่อมีผู้อยู่อาศัยเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
นายอาณัติ กล่าวว่า การเติบโตอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับข้อมูลจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) ระบุว่า ภาพรวมที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ซัพพลายมีอัตราการดูดซับค่อนข้างดีในทุกประเภท เพราะเดินทางเข้าเมืองได้ง่าย และยังได้รับอานิสงส์จากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ลงทุนพัฒนาโครงการจำนวนมาก จึงจุดพลุให้ทำเลโซนตะวันตกคึกคักมากยิ่งขึ้น ด้านราคาที่ดินปรับขึ้นตามดีกรีของทำเล มีทั้งแปลงประกาศขายและให้เช่า มีการตั้งราคาขายตั้งแต่ไร่ละ 20-40 ล้านบาท หรือ ตร.ว.ละ 50,000-75,000 บาท
แสนสิริเล็งเห็นศักยภาพของทำเลที่โดดเด่น ประกอบกับความสำเร็จในทำเล จึงได้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาโครงการระดับบิ๊กสเกลอย่าง Sansiri New Ratchapruek Community คอมมูนิตี้แห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากแสนสิริ อาณาจักร 1,000 ไร่ บนทำเลราชพฤกษ์ตัดใหม่ โดยจากปัจจุบันจนถึงสิ้นปี 2569 คอมมูนิตี้แห่งนี้จะประกอบไปด้วยโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม รวม 11 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านบาท (รวม 3 โครงการใหม่) และมีแผนระยะยาวที่เตรียมเปิดโครงการใหม่อีกกว่า 8 โครงการในอนาคต
โดย แสนสิริเตรียมจะเปิดตัวโครงการคุณภาพใหม่ล่าสุดที่ครอบคลุมหลากหลายเซกเมนต์ เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน ได้แก่ เมเบิล (Mabel), อณาสิริ (Anasiri) และ สิริ เพลส (Siri Place) โดยพร้อมเผยโฉมอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2569 นี้ ประกอบด้วย โครงการ เมเบิล ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Mabel New Ratchapruek) มูลค่าโครงการ 560 ล้านบาท โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์มินิมอลที่โดดเด่นด้วยการออกแบบแนว Japandi Design ซึ่งผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวภายใต้คอนเซปต์ "My Home, My Label" โครงการตั้งอยู่บนทำเลตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 22 ไร่ มอบความเป็นส่วนตัวสูงด้วยจำนวนเพียง 102 ยูนิต โดยมีแบบบ้านให้เลือก 3 ขนาด ราคาเริ่มต้น 4.89 – 8 ล้านบาท
โครงการ อณาสิริ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Anasiri New Ratchapruek) มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท โครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 219 ยูนิต บนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์ตัดใหม่ จังหวัดปทุมธานี ชูความโดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโซนนี้ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองตากอากาศชายฝั่งทะเล และเปิดตัวแบบบ้านฟังก์ชันใหม่ครั้งแรกของอณาสิริที่มี 3 ที่จอดรถ มีแบบบ้านให้เลือก 3 รูปแบบ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 145 - 198 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 4.39–7 ล้านบาท
โครงการ "สิริ เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่" (Siri Place New Ratchapruek) มูลค่าโครงการ 340 ล้านบาท เป็นโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 152 ยูนิต บนทำเลศักยภาพที่ตั้งอยู่ติดถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ จังหวัดปทุมธานี โดดเด่นด้วยการออกแบบแนว Modern Loft Style ที่นำแรงบันดาลใจจากศิลปินระดับโลก (Piet Mondrian) มาปรับโทนสีให้ดูโมเดิร์นและมีชีวิตชีวา โดยมีแบบบ้านให้เลือก 3 รูปแบบ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 99 - 111 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 1.79–3 ล้านบาท