คับคอยน์ล่อแร่ จากหลักร้อยเหลือ18บาท 7เดือนติดลบ53%

KUB Coin ไหลจากเกือบ 39 บาทต้นปี เหลือราว 18 บาทในเดือนสิงหาคม มูลค่าหายกว่า 53% ผงะย้อนหลังจากหลักร้อยเหลือหลักสิบ ขณะที่หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ Bitkub Online และอดีตกรรมการ 2 ราย แจ้งเท็จปกปิดเหตุถูกแฮ็กเสียหาย 1,700 ล้านบาท ตัวเร่งแรงขาย KUB ชัดเจน ราคาหายอีกราว 19% จากวันเกิดข่าว จับตาโจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่จะหยุดลงตรงไหน” แต่คือ “อะไรจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมา”
ราคาเหรียญ KUB หรือ KUB Coin ช่วงนี้อาการหนัก ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง หลังถูกก.ล.ต.กล่าวโทษ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Online) และอดีตกรรมการ 2 ราย เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2569 กรณีเกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลเท็จปกปิดข้อมูลการถูกแฮ็กคลิปโตของลูกค้า มูลค่าความเสียหายสูงถึง 1,700 ล้านบาท
ล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ราคาคับคอยน์
ลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 18 บาทต่อเหรียญ และระหว่างวันลงไปต่ำสุดแถว 17.93 บาท โดยหากย้อนกลับไปวันที่ 1 มกราคม 2569 ข้อมูล CoinMarketCap ระบุว่า KUB ปิดที่ประมาณ 38.69 บาท นั่นหมายความว่าในเวลาเพียง7เดือนกว่าราคาหายไปแล้วประมาณ 53%
ต้นปีเกือบ 39 บาท ก่อนค่อย ๆ ไหลลง
KUB เปิดปี 2569 ที่ระดับประมาณ 38 บาทกว่า ก่อนราคาค่อย ๆ ลดระดับลงตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ข้อมูล TradingView ล่าสุดสะท้อนภาพเดียวกัน โดย KUB ลดลงประมาณ 37% ในรอบ 6 เดือน และเกือบ 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้อมูล Investing.com ระบุกรอบราคาในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ระหว่างประมาณ 17.40–52 บาท
อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคมเหมือนมีสัญญาณอะไรบ้างอย่าง คับคอยน์ ได้เคลื่อนไหวลงมาเคลื่อนบริเวณเพียง 24 บาท
โดย วันที่ 21 กรกฎาคม ราคาปิด 24.14 บาท
และวันที่ 22 กรกฎาคม ราคาปิด 23.97 บาท นั่นแปลว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อคับคอยน์เริ่มทดถอยมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
ก.ล.ต.กล่าวโทษKUB ตัวเร่งร่วงทันที
จุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเกิดขึ้นวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. ต่อบริษัท Bitkub Online และอดีตกรรมการ 2 ราย กรณีให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อ ก.ล.ต. (Sec)
วันเดียวกันนั้น KUB ซึ่งก่อนหน้าอยู่ที่ 23.97 บาท ปิดเหลือ 22.59 บาท ลดลง 5.76% พร้อมปริมาณซื้อขายเพิ่มเป็นกว่า 633,000 KUB จากวันก่อนหน้าที่มีเพียงประมาณ 94,000 KUB
และแรงขายยังไม่จบวันที่ 24 กรกฎาคม KUB ปิดที่ 20.90 บาท ลดลงอีก 7.48% โดยปริมาณซื้อขายพุ่งขึ้นเป็นกว่า 1 ล้าน KUB เท่ากับภายในเพียง 2 วัน ราคาจาก 23.97 บาท เหลือ 20.90 บาท หายไปราว 13%
นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง “ข่าวด้านลบ” กับแรงขาย KUB ได้ค่อนข้างชัดเจน ก่อนวันที่ 26 กรกฎาคมจะกลับมาร่วงอีก 5.99% เหลือ 22.44 บาท และวันที่ 28 กรกฎาคมลดต่อเหลือ 20.98 บาท
เมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม KUB จึงเริ่มวนอยู่บริเวณ 20–21 บาท ก่อนหลุด 20 บาทในวันที่ 10 สิงหาคม และวันที่ 11 สิงหาคมลงต่อถึงบริเวณ 18 บาท หากนับจากราคาปิดวันที่เกิดข่าว ก.ล.ต.ที่ 22.59 บาท มาถึงประมาณ 18.25 บาทในวันที่ 11 สิงหาคม เท่ากับ KUB ลดลงเพิ่มเติมอีกราว 19%
จากเหรียญหลายร้อยบาท วันนี้เหลือไม่ถึง 20
หากขยายภาพออกไปไกลกว่าปีนี้ จะเห็นขนาดของการเปลี่ยนแปลงชัดยิ่งขึ้น
KUB เคยทำราคาสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายปี 2564 โดยข้อมูลจากหลายแหล่งบันทึกจุดสูงสุดไว้ระดับหลายร้อยบาทต่อเหรียญ ขณะที่ปัจจุบันราคาเหลือบริเวณ 18 บาทเท่านั้น
ที่น่าจับตาคือ เฉพาะปี 2569 มูลค่า KUB หายไปแล้วกว่าครึ่ง คำถามจึงอาจไม่ใช่แค่ว่า “ราคาจะหยุดลงตรงไหน” แต่คือ “อะไรจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมา”
เพราะในวันที่ราคายังอยู่ในขาลง ชื่อ Bitkub กลับเผชิญข่าวด้านลบเข้ามาซ้ำเติม ขณะที่คำถามเรื่องความคืบหน้าของโครงการและโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่เคยถูกนำเสนอเป็นภาพอนาคตของระบบนิเวศยังต้องการคำตอบที่ชัดเจน
ท้ายที่สุด ภาพชีวิตส่วนตัวของผู้ก่อตั้งที่ถูกนำเสนอผ่านสื่ออาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่สำหรับนักลงทุนที่เคยเชื่อในเรื่องราวและอนาคตของ KUB วันนี้สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือ ราคาที่ลดลงอย่างหนัก และเงินลงทุนที่หายไปพร้อมกับความเชื่อมั่นที่ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไร