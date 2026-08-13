"ทีทีบี จับมือ บุญถาวร" เปิดแคมเปญ"คุ้ม 4 ต่อ" ยกระดับการแต่งบ้าน

ทีทีบี ร่วมกับ บุญถาวร เปิดตัวแคมเปญ "คุ้ม 4 ต่อ" มอบสิทธิประโยชน์ครั้งใหญ่สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb และบัตรกดเงินสด ttb พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb so fast และเป็นสมาชิก Boonthavorn ครอบคลุมทั้งการรับคะแนนสะสม ส่วนลด เครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมมูลค่าสูงสุด 72,000 บาท ตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังสร้างบ้าน แต่งบ้าน รีโนเวต หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย เริ่ม1 ส.ค.69 – 31 ต.ค.69
นายจเร เจียรธนะกานนท์ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย ทีทีบี เปิดเผยว่า ทีทีบีมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต โดยเฉพาะการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ จากข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้า ธนาคารพบว่ากลุ่มสินค้าเพื่อการตกแต่งและดูแลบ้านเป็นหมวดสินค้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บุญถาวรเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มียอดการใช้จ่าย (Spending) และยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายการ (Ticket Size) สูงกว่าร้านค้าทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย
ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการมอบโปรโมชันบัตรเครดิต ttb และบัตรกดเงินสด ttb แต่เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาเติมเต็มประสบการณ์ให้ลูกค้าได้รับทั้งสินค้าคุณภาพและความคุ้มค่าทางการเงิน ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย และสนับสนุนการบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของทีทีบีในการช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในทุกวัน
นายสิทธิชัย ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “บุญถาวรในฐานะผู้นำด้านกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ห้องครัว และสินค้าตกแต่งบ้าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทีทีบีในการจัดแคมเปญครั้งใหญ่แห่งปี เพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าผ่านข้อเสนอที่ตอบโจทย์ทุกการใช้จ่ายเรื่องบ้าน ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้าได้รับทั้งสินค้าคุณภาพสำหรับการสร้างและตกแต่งบ้าน ควบคู่กับความคุ้มค่าทางการเงินที่ครอบคลุมทั้งคะแนนสะสม ส่วนลด เครดิตเงินคืน และทางเลือกในการผ่อนชำระ ทั้งที่สาขาและช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมั่นว่าแคมเปญนี้จะช่วยให้ลูกค้าวางแผนการใช้จ่ายเพื่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ทุกการใช้จ่ายเรื่องบ้านคุ้มค่าและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีทีบีและบุญถาวรจึงมอบสิทธิประโยชน์ภายใต้แคมเปญ “คุ้ม 4 ต่อ” ดังนี้
ต่อที่ 1: รับคะแนนสะสม X2 พิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb so fast และเป็นสมาชิก Boonthavorn เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนทุก 10 บาท รับ 2 คะแนน ณ บุญถาวรทุกสาขาและช่องทางออนไลน์
ต่อที่ 2: รับส่วนลดทันทีสูงสุด 10,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 – 1,000,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ทั้งแบบชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิต ttb และนานสูงสุด 15 เดือน สำหรับบัตรกดเงินสด ttb ณ บุญถาวรทุกสาขา
ต่อที่ 3: รับคืนเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 62,000 บาท
o รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 – 300,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน
o รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 25,000 – 400,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับรายการแบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 15 เดือน
ต่อที่ 4: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus โดยใช้ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนสร้างบ้าน รีโนเวต หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย และยังไม่มีบัตรเครดิต ttb so fast สามารถสมัครบัตรง่าย ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch