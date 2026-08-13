เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล "Community Legacy Award"

รายงานข่าวจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ "Imagining better futures for all" และผู้บุกเบิกการพัฒนาโครงการแบบ Retail-Led Mixed-Use Development คว้ารางวัล "Community Legacy Award" จากงาน Brand Inside 10th Anniversary & Brand Inside Awards 2026 ตอกย้ำบทบาทผู้นำองค์กรหนึ่งเดียวที่สร้างย่าน พัฒนาเมือง ทั้งการเปิดศูนย์การค้าใหม่บนทำเลศักยภาพทั่วประเทศ และการพลิกโฉมสาขาในตำนาน ส่งผ่านอัตลักษณ์เดิมของย่านสู่คนยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนทำงานในพื้นที่โดยรอบ ตอกย้ำความเป็น Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วประเทศ และในฐานะแบรนด์ศูนย์การค้าอันดับ 1 ของคนไทย
รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนาในบทบาทนักพัฒนาพื้นที่ ที่เป็นมากกว่าศูนย์การค้า แต่คำนึงถึงชุมชนและคอมมูนิตี้โดยรอบ ทำให้ทุกย่านที่ เซ็นทรัลพัฒนา เข้าไปพัฒนาเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์การค้าในทุกภูมิภาค ที่นำอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่มาผสมผสานไว้ในการออกแบบ สะท้อนอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น
ขณะเดียวกัน ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การค้าแห่งอนาคต ภายใต้โมเดล Retail-Led Mixed-Use Development เพื่อรองรับ Future Lifestyle อาทิ "เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์" ที่ออกแบบด้วยแนวคิด Biophilic Design ตอบโจทย์คนเมืองที่ให้ความสำคัญกับ Quality of Life และโครงการ "CenTRal cENtrAL" ที่ยกระดับสยามสแควร์สู่ศูนย์กลาง Youth Culture ระดับโลก สำหรับคนรุ่นใหม่
งาน Brand Inside 10th Anniversary & Brand Inside Awards 2026 ถือเป็นปีแรกที่ Brand Inside จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวคิด "A Decade of Business that Moves the World" เพื่อยกย่ององค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างแท้จริง ซึ่ง เซ็นทรัลพัฒนา คือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าที่ได้รับรางวัลในสาขา Community Legacy Award เพียงหนึ่งเดียว ตอกย้ำการเป็นผู้นำที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย