LPP จัดกิจกรรม “ร้อยมาลัยมอบให้แม่ ปีที่ 4”

รายงานข่าว จากบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP)เปิดเผยว่า LPP ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติภายใต้ชื่องาน “ร้อยมาลัยมอบให้แม่ ปีที่ 4” โดยผนึกกำลังกับ Baanpayoo วิสาหกิจเพื่อสังคม ยกระดับกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสู่การขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสร้างสรรค์พวงมาลัยจากฝาขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% มอบเป็นของขวัญชิ้นเดียวในโลกที่มีคุณค่าต่อจิตใจและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ โดยได้รับความสนใจจากเจ้าของร่วมผู้อยู่อาศัย และประชาชนทั่วไปกว่า 40 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ในปีนี้ LPP ได้สร้างความแปลกใหม่ด้วยการพลิกโฉมการประดิษฐ์พวงมาลัยแบบดั้งเดิม มาสู่การใช้วัสดุจาก “ฝาขวดพลาสติก” ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกและทำความสะอาดอย่างเป็นระบบ นำมาจับคู่สีและร้อยเรียงอย่างประณีต จนเกิดเป็นพวงมาลัยดีไซน์สวยงามร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่คุณแม่เท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยความหมายของการต่อยอดสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายในงาน Baanpayoo วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีการสาธิตถึงกระบวนการ "ชุบชีวิตขยะ" ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการแยกขยะไปจนถึงการขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจถึงกระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิลมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการสอดแทรกแนวคิดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมเวิร์กชอปที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างลงตัว
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN กล่าวว่า "LPN ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการอยู่อาศัยที่น่าอยู่ในทุกมิติ ผ่านการพัฒนาโครงการ การดูแลเจ้าของร่วม ผู้อยู่อาศัยและชุมชน รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดดังกล่าวยังเชื่อมโยงและสะท้อนผ่านการดำเนินงานของ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ในฐานะบริษัทในเครือ ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของผู้คนในชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
โดย LPP ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมความผูกพันในสถาบันครอบครัว ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม กิจกรรม “ร้อยมาลัยมอบให้แม่” ในปีนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการนำฝาขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นพวงมาลัย สะท้อนถึงคอนเซ็ปต์ “รักแม่ รักษ์โลก” ได้อย่างชัดเจน พวงมาลัยทุกพวงที่ร้อยเรียงขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ของขวัญที่แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบที่มีต่อโลกใบนี้อีกด้วย"
"LPP เชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่มอบรอยยิ้มและความทรงจำอันล้ำค่าให้แก่ทุกครอบครัวที่มาร่วมงาน แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ในการจุดประกายให้ทุกคนหันมาใส่ใจการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรรีไซเคิลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ LPP ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันรังสรรค์สังคมแห่งการอยู่อาศัยที่น่าอยู่และยั่งยืนอย่างแท้จริง"