“เอพี ไทยแลนด์ “แจง6เดือนรายได้22,431ล.ครึ่งปีหลังเปิดเพิ่ม4โปรเจ็กต์ใหม่จากแผนเดิม

“เอพี ไทยแลนด์ “ เผยผลดำเนินงานครึ่งปีทุบทุกสถิติ หลังกวาดรายได้รวม 22,431 ล้านบาท โตสูงสุดในอุตสาหกรรม พร้อมกำไรสุทธิ 1,967 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งการเงิน แจงสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพียง 0.66 เท่า แชมป์แนวราบโชว์ยอดรับรู้รายได้กลุ่มสินค้าแนวราบไตรมาส 2 ไปถึง 9,509 ล้านบาท เติบโต 12.0% สร้างสถิติรายได้สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบ 4 ปี ดันรายได้รวมจากสินค้าแนวราบในครึ่งปีแรก ทะลุ 18,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% ปรับแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง ประกาศเปิดโครงการใหม่เพิ่ม 4 โครงการ มูลค่า 1,000 ล้านบาท จากแผนเดิมส่งผลปี69 เปิดตัวโครงการใหม่รวม 46 โครงการ ดันมูลค่าพอร์ตโฟลิโอรวม 56,000 ล้านบาท
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร (President) บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในครึ่งแรกปี 69 ได้พิสูจน์ชัดเจนถึงศักยภาพของ AP ที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ท่ามกลางปัจจัยท้าทายรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของตลาดอสังหาฯ กำลังซื้อ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเอพี ไทยแลนด์ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ตลอดจนโครงการในตลาดภูมิภาค ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
โดยในครึ่งแรกของปี69 เอพี ไทยแลนด์ สามารถสร้างยอดรับรู้รายได้รวม 22,431 ล้านบาท (Revenue 100% JV) เติบโต 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ควบคู่ไปกับการทำกำไรสุทธิที่ 1,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพและวินัยทางการเงินระดับสูง ด้วยการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ไว้ได้อย่างแข็งแกร่งที่ระดับต่ำเพียง 0.66 เท่า
ขณะที่ผลงานยอดขายสุทธิในช่วง 7 เดือนแรก สะท้อนความแข็งแกร่งด้วยการทำยอดขายสุทธิทะลุ 57% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 49,000 ล้านบาท โดยสามารถกวาดยอดขายรวมได้ถึง 27,974 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายสุทธิจากกลุ่มแนวราบที่ 22,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% และยอดขายสุทธิจากกลุ่มคอนโดมิเนียมที่ 5,227 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 59.6% จากปีก่อน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศ ‘ปรับเพิ่ม’ แผนการเปิดโครงการใหม่ประจำปี 69 โดยเตรียมลุยเปิดตัวโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ ดันมูลค่าพอร์ตโฟลิโอรวม 56,000 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากแผนต้นปีเพิ่ม 4 โครงการ มูลค่า 1,000 ล้านบาท) พร้อมเดินหน้า ‘รุกเกมรวดเร็ว’ ในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยความพร้อมในการเปิดโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดมากถึง 31 โครงการ มูลค่ารวม 33,320 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเปิดตัวในไตรมาส 3 จำนวน 17 โครงการใหม่ มูลค่า 17,900 ล้านบาท และเตรียมเปิดในไตรมาส 4 จำนวน 14 โครงการใหม่ มูลค่า 15,420 ล้านบาท
“ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2569 และมูฟเมนต์การปรับเพิ่มแผนการเปิดโครงการใหม่ประจำปีในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ ‘วินัยทางการเงินที่แข็งแกร่ง’ ของเอพี ไทยแลนด์ ในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และโครงการในตลาดภูมิภาค กว่า 200 โครงการ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความหลากหลายและครอบคลุมดีมานด์ที่อยู่อาศัยในทุกเซกเมนต์ เพื่อส่งมอบคำมั่นสัญญา ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาล และเดินหน้าร่วมกันกับ AP Ecosystem Strategic Green Partner พันธมิตรคุณภาพเพื่อตอกย้ำรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า และนักลงทุนในทุกภาคส่วน” นายรัชต์ชยุตม์ กล่าวปิดท้าย