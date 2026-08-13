WINMED โชว์กำไรพุ่ง 237% ชูนวัตกรรม PI หนุนดีมานด์โรงพยาบาลโต

"วินเนอร์ยี่ เมดิคอล "โชว์ผลงานไตรมาส 2 แกร่งกำไรแตะ 6.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237 % และรายได้รวม 209.22 ล้านบาท จากธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสรรหาโลหิต และกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านเซลล์และโมเลกุลเพิ่มขึ้น ฟากซีอีโอเผยแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส หลังนวัตกรรม Pathogen Inactivation (PI) กระแสตอบรับดีเยี่ยมจากโรงพยาบาลภาครัฐ-เอกชน พร้อมเดินหน้าเปิดให้บริการรถบัสรับบริจาคเกล็ดโลหิตเคลื่อนที่คันแรกในประเทศไทย สนับสนุนผลงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายนันทิญา ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) มีกำไรสุทธิ 6.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 237% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.9 ล้านบาท และ มีรายได้รวม 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 151 ล้านบาท
ส่วนงวด 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 9.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7.98 ล้านบาท และ มีรายได้รวม 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 309 ล้านบาท
ปัจจัยที่สนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตเพิ่มขึ้น มาจาก 1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสรรหาโลหิตทางการแพทย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการใช้โลหิตและเกล็ดโลหิตของโรงพยาบาล 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านเซลล์และโมเลกุล โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่อง CliniMACS Prodigy เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีด้านเซลล์และยีนบำบัด รวมถึงส่งมอบเครื่อง MACSQuant Analyzer เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของเซลล์ภายหลังกระบวนการผลิต CAR-T Cell (Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy) แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าขยายการให้บริการด้านความปลอดภัยของโลหิต จากนวัตกรรม Pathogen Inactivation หรือ (PI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถยับยั้งและทำลายเชื้อก่อโรคโดยตรงในเกล็ดเลือด ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แบคทีเรีย และพาราไซต์ ก่อนนำไปใช้รักษาผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการถ่ายเลือด และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของธนาคารโลหิตไทยตามมาตรฐานสากล และจะช่วยเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดนำเทคโนโลยีดังกล่าวของ WINMED ไปใช้แล้วมากกว่า 45 แห่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าต่อยอดโครงการ Mobile Blood Collection เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในกลุ่มธุรกิจโลหิต โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ช่วยขยายเครือข่ายการให้บริการและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริจาค พร้อมเปิดให้บริการ รถบัสรับบริจาคเกล็ดโลหิตเคลื่อนที่คันแรกในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเพิ่มความคล่องตัวในการออกหน่วยนอกโรงพยาบาล บริษัทฯ คาดว่าบริการดังกล่าวจะช่วยขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจโลหิตในระยะต่อไป นายนันทิญา กล่าว