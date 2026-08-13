MSCI ปรับดัชนีรอบใหม่ เพิ่ม GUNKUL-HANA เข้า Small Cap

MSCI บริษัทจัดทำดัชนีหุ้นทั่วโลก ได้ประกาศผลการทบทวนดัชนีรอบล่าสุด โดยไม่มีการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI Global Standard แต่มีการปรับเพิ่มและลดหุ้นไทยในดัชนี MSCI Global Small Cap ซึ่งจะมีผลหลังปิดการซื้อขายในวันที่ 31 ส.ค. 2569
ทั้งนี้ MSCI ไม่ได้ปรับเพิ่มหรือลดหุ้นไทยในดัชนี MSCI Global Standard แต่สำหรับดัชนี MSCI Global Small Cap มีการเพิ่มหุ้นไทยเข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) [GUNKUL] และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [HANA]
ส่วนหุ้นที่ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI Global Small Cap จำนวน 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [CHG] และ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [JTS]