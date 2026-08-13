GFC เร่งแผนงานครึ่งปีหลังบุกลูกค้าต่างประเทศ จับมือ 8 รพ.พันธมิตร-จ่อร่วมทุนธุรกิจใหม่สร้าง New S-Curve

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ ปรับยุทธศาสตร์แผนงานครึ่งปีหลังให้เข้มข้นขึ้น ทั้งการทำตลาดดิจิทัล-แคมเปญ ฝากไข่ลูกค้ากลุ่ม Gen Z และขยายตัวแทนต่างประเทศครบ 9 ราย เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ ตามเป้าหมาย 25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 15% รวมทั้งจับมือรพ.เครือข่ายพันธมิตร ตามแผนปีนี้ให้ครบ 8 แห่ง เล็งร่วมทุนขยายสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้าง New S-Curve การเปิดธุรกิจใหม่ Anti-Aging ร่วมกับพันธมิตรในช่วงปลายปีนี้ และศึกษาการลงทุนร่วมเปิดศูนย์ ICSI ร่วมกับ รพ พันธมิตร ขณะที่ผลงาน ครึ่งปีแรกมีรายได้ 125.54 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 9.92 ล้านบาทรับผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว คนไข้ภายในประเทศชะลอการรักษา ย้ำฐานะ การเงินแข็งแกร่งปลอดหนี้ ด้านที่ประชุมบอร์ดอนุมัติปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.03บาท
ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFC ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สำหรับผู้มีบุตรยากเปิดเผยว่าบริษัทได้ทบทวนแผนการ ดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ให้เข้มข้นขึ้น ทั้งรุกทำการตลาดดิจิทัลและการทำ AI Search Visibility เพื่อรองรับการฟื้นตัวของปริมาณเคสในครึ่งปีหลัง ทำแคมเปญฝากไข่สำหรับกลุ่มลูกค้า Gen Z ในไตรมาส 3 การขยายบริการตรวจสุขภาพสตรี และโปรแกรมรับส่งต่อผู้รับบริการจากแพทย์ โรงพยาบาลพันธมิตร ซึ่งเริ่ม ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป
นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมาย การขยายฐานลูกค้าต่างประเทศผ่านเครือข่ายตัวแทนต่างประเทศ ให้ครบ 9 รายตามแผน ปรับปรุงแพ็กเกจ บริการสำหรับตัวแทนต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ หลังจากจัดงานโรดโชว์ ณ เมืองเซิ่นเจิ้น ประเทศจีน คาดว่าจะเริ่มส่งผลต่อจำนวนเคสตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3–4 รวมทั้งการเข้าร่วมงาน MAI Festival และ Thailand Wellness ระหว่างเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2569 เพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติจาก 15% สู่เป้าหมาย 25%
ภก.นทีกล่าวอีกว่า ในส่วนของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยปีนี้บริษัทจะมีความร่วมมือ กับโรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 8 แห่ง ที่เริ่มเข้าสู่การดำเนินงานจริงในครึ่งปีหลัง ทั้งโปรแกรมการ ส่งต่อ ผู้รับบริการจากแพทย์โรงพยาบาลพันธมิตร ความร่วมมือด้านบริการห้องปฏิบัติการ และการแบ่งปัน บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการและ บุคลากรที่มีอยู่
ขณะเดียวกันการสร้างคลื่นการเติบโตใหม่ (New S-Curve Activation) มีแผนเปิดธุรกิจใหม่ Anti-Aging ร่วมกับพันธมิตรในปลายปี 2569 การขยายฐานลูกค้าห้องปฏิบัติการภายนอก (B2B) และบริการตรวจ Polyploidy ของธุรกิจตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมของบริษัทย่อย การเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารจัดการคลังยา และเวชภัณฑ์ ของบริษัทย่อยในช่วงปลายปี 2569 และการศึกษาการลงทุนร่วมเปิดศูนย์ ICSI ร่วมกับ รพ พันธมิตร
ส่วนผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 125.54 ล้านบาท ลดลง 30.30 % และมีผลขาดทุนสุทธิ 9.92 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 15.40 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการ ICSI ซึ่งเป็นบริการหลักคิดเป็น 63.99% ของรายได้รวม ปรับลดลง แต่บริการแช่แข็งไข่และรับฝากไข่ยังคงเติบโตโดดเด่นในอัตรา 41.64% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดโลกและเป็นกลุ่มบริการที่กลุ่มบริษัทวางแผนผลักดันเป็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ ในด้านโครงสร้างฐานลูกค้า
“ผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลงในครึ่งปีแรกเป็นผลจากภาวะกำลังซื้อภายในประเทศและช่วงเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ โดยการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแผนงานที่ได้กำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจน ได้ แก่ กิจกรรมการตลาดเชิงรุกในไตรมาสที่ 3 และเพิ่มระดับการใช้ศักยภาพของสาขา GFC Rama 9 International รวมทั้งจำนวนเคสจากเครือข่ายตัวแทนต่างประเทศ 9 ราย ภายหลังการปรับปรุงแพ็กเกจ และ งานโรดโชว์เซินเจิ้นและการเริ่มสร้างรายได้จากความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับโรงพยาบาลกว่า 8 แห่ง”
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กำหนดกลไกติดตามผลเป็นรายเดือน ครอบคลุมจำนวนเคส อัตราการเปลี่ยนผ่าน จากผู้เข้ารับคำปรึกษาสู่การรักษา และรายได้ต่อรอบการเก็บไข่ เพื่อให้สามารถปรับมาตรการด้านรายได้ และ ต้นทุนได้อย่างทันการณ์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงรักษาฐานะการเงินที่มั่นคง ปราศจากภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
ภก.นทียังกล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 6.60 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 กันยายน 2569
“บริษัทยังยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการรักษาผู้มีบุตรยากในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้พร้อมรักษาวินัยทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามมาตรฐาน ESG เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”ภก.นทีกล่าว