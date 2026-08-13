IROYAL ครึ่งปี 69 โตแกร่ง! กำไรสุทธิพุ่ง 34% ตุน Backlog และ Pipeline งานใหม่กว่า 2,500 ล้านบาทบอร์ดใจป้ำอนุมัติปันผลระหว่างกาล 0.1304 บาท/หุ้น จ่ายวันที่ 9 ก.ย.นี้

บมจ.อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง (IROYAL) โชว์ศักยภาพการเติบโตต่อเนื่องและแข็งแกร่งในครึ่งปีแรก 2569สวนกระแสเศรษฐกิจชะลอตัว กวาดรายได้รวม 232.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% และมีกำไรสุทธิ 65.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความสามารถในการขยายธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ Backlog ถึง 620 ล้านบาท และมีโครงการที่พร้อมเข้าประมูลปี 2569 – 2570 กว่า 2,500 ล้านบาท ขณะที่บอร์ดอนุมัติปันผลระหว่างกาล 0.1304 บาท/หุ้น
นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL ผู้นำด้านโซลูชันวิศวกรรม เทคโนโลยีสื่อสาร และระบบอัจฉริยะแบบครบวงจร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ว่า บริษัท มีผลการดำเนินงานเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 232.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.96 ล้านบาท คิดเป็นเติบโต 32% จาก 6 เดือนแรก ปี 2568 และมีกำไรสุทธิ 65.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
การเติบโตดังกล่าวมาจากการขยายฐานธุรกิจและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจสื่อสาร โซลูชั่นอัจฉริยะและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคต นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก และการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างโครงสร้างรายได้ที่มีความหลากหลายและรองรับการเติบโตในระยะยาว
นายภณภัทร ยังกล่าวอีกว่า อีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนความแข็งแกร่งของผลประกอบการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล และกำไรสะสม สำหรับการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2569 โดยจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1304 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 25 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 9 กันยายน 2569
ด้านนางสาวประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์รอแยล
เอ็นจิเนียริ่ง (IROYAL) กล่าวว่า IROYAL เดินหน้าสร้างการเติบโตบน 3 แกนหลัก ได้แก่
“ผลประกอบการที่เติบโต – Backlog ที่รองรับรายได้ – การขยาย New S-Curve” โดยบริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจสู่กลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะยาว ได้แก่ Intelligent Solutions, Advanced Defense Technology, Oil & Gas และ Environmental Solutions กลยุทธ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อขยาย Ecosystem ของบริษัทฯ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ควบคู่กับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าลงทุนด้าน Research & Development (R&D) เพื่อเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมให้เป็น “Technology & Innovation” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและต่อยอดเชิงธุรกิจได้ โดย R&D จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาโซลูชันใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ และสร้างความแตกต่างจากการแข่งขันด้านราคา แนวทางดังกล่าวช่วยเสริมศักยภาพของ IROYAL จากผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมและ System Integration สู่การเป็นผู้พัฒนา Intelligent Solutions ที่สามารถออกแบบ พัฒนา และต่อยอดโซลูชันให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสนับสนุนการเติบโตของ New S-Curve ในระยะยาว
“ผลประกอบการครึ่งปีแรกสะท้อนถึงความสามารถในการเติบโตของ IROYAL ทั้งจากธุรกิจเดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ ยังมี Backlog กว่า 620 ล้านบาท จะช่วยสนับสนุนการรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง และปัจจุบันมีโครงการที่พร้อมเข้าประมูลในปี 2569-2570 มูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาท จะเป็นโอกาสในการต่อยอดการเติบโตในอนาคต” นางสาวประภาพรรณกล่าว