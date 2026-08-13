SCAP ครึ่งปีแรกกำไรแตะ 898ล.หรือเติบโต 146%

"ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969"เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิกว่า 898.12 ล้านบาท เติบโตมากกว่า 146% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมรายได้รวม 2,917.51 ล้านบาท ขณะไตรมาส 2 มีรายได้รวม 1,455.55 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 477.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.05 % สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งจากธุรกิจหลักสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ที่ยังคงความเป็นผู้นำในตลาดได้อย่างโดดเด่น และธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมือถือผ่านระบบ Locked Phone ที่เติบโตต่อเนื่องในฐานะ New S Curve ของบริษัทฯ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP เผยว่าบริษัทสามารถทำผลงานครึ่งปีแรกได้อย่างโดดเด่น โดยยอดลูกหนี้คงค้างเริ่มกลับตัวเข้าสู่โหมดการเติบโตอีกครั้ง หลังจากบริษัทฯ ได้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมือถือผ่านระบบ Locked Phone เข้ามาช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ขณะเดียวกันธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์กลับมาเติบโตต่อเนื่อง และยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง จากการควบคุมคุณภาพหนี้ที่มีประสิทธิภาพ การขาดทุนจากการขายรถยึดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีต่อเนื่อง”
“สำหรับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมือถือผ่านระบบ Locked Phone บริษัทฯ เดินหน้ารุกตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายจำนวนร้านค้าดีลเลอร์ผู้จำหน่ายมือถือทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 7,000 ร้านค้า และการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเจ้าของแบรนด์มือถือชั้นนำ โดยล่าสุดได้ขยายความร่วมมือกับแบรนด์Xiaomi เพิ่มเติม หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำหลายราย อาทิ Realme, Huawei, Honor, Infinix, Nubia และ Tecno เพื่อร่วมขยายตลาดสินเชื่อมือถือ Locked Phone ให้ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กว้างยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถเพิ่มพันธมิตรเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ ได้จนครอบคลุมทุกแบรนด์ในประเทศ ในไม่ช้า
บริษัทฯให้ความสำคัญกับธุรกิจสินเชื่อมือถือผ่านระบบ Locked Phone เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของธุรกิจมือถือด้วยขนาดของตลาดโทรศัพท์มือถือที่มียอดขายสูงมากถึงปีละ17 ล้านเครื่อง ถึงแม้ว่าในปี 2569 นี้อาจมียอดขายในเชิงจำนวนน้อยลงสืบเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นก็ตาม แต่เมื่อราคามือถือสูงขึ้นก็เป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะมาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทมากขึ้น”
ดังนั้น บริษัทฯจึงได้ทุ่มงบประมาณในการพัฒนาระบบสินเชื่ออัตโนมัติสำหรับธุรกิจมือถือ Locked Phoneเพื่อให้ผู้จำหนายมือถือได้ใช้อนุมัติสินเชื่อเองซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากร้านค้าผู้จำหน่ายมือถือทั่วประเทศ โดยช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าได้มากกว่า40%หลังการเปิดตัวระบบนี้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอทั่วประเทศไทย ผ่านระบบดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขยายฐานลูกค้า ลดต้นทุนการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตได้อย่างคล่องตัว และควบคุมคุณภาพหนี้ได้อย่างดี ส่งผลให้ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่และการบริหารธุรกิจลดลง และช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
บริษัทฯ มั่นใจว่า SCAP มีองค์ประกอบที่พร้อมสมบูรณ์ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจสินเชื่อมือถือLocked Phone เช่นเดียวกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ทำกำไรนิวไฮต่อเนื่องตลอดปี 2569 จากการขยายธุรกิจในทุกมิติ ทั้งจำนวนดีลเลอร์ พันธมิตรแบรนด์มือถือชั้นนำ และการบริหารคุณภาพหนี้อย่างมีวินัย
“SCAP ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ พร้อมมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งและธุรกิจใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นางสาวดวงใจกล่าว