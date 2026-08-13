TEAMG อวดกำไรงวดนี้โต 29%

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ แจ้งผลงาน 6 เดือนแรกปี 2569 รายได้ 1,266 ล้านบาท โต 22% กำไรทะยาน 111ล้านบาท โต 18% ส่วน Q2 รายได้ 635 ล้านบาท โต 19% กำไร 61 ล้านบาท โต 29% ระบุงานสวนสัตว์เฟส2 และรถไฟสายสีแดงอ่อน ดัน Backlog สูงถึง 5,988 ล้านบาท เผยสัดส่วนงานภาครัฐ 71% ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้าน EPC โตก้าวกระโดด 114 % ส่วนงานที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบและงานควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นรายได้หลัก
นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 230 ล้านบาท อัตราการเติบโต 22% มีกำไรสุทธิ 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโต 18 %
สำหรับผลประกอบการ 3 เดือนในไตรมาส 2 (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน) บริษัทมีรายได้ 635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 100 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 19% มีกำไรสุทธิ 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 29%
นายชวลิต กล่าวต่อไปอีกว่า งานที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ของบริษัทเติบโตจากการได้รับงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ภายใต้กิจการร่วมค้า (RSDT Consortium) มูลค่าสัญญารวม 4,335 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนของบริษัท 10% จำนวน 434 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังได้รับงานเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี มีมูลค่าสัญญา รวม 392 ล้านบาท สัดส่วนการดำเนินงานของบริษัท 66% คิดเป็นมูลค่างาน 258 ล้านบาท
“ในส่วนของงานธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท มีรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มงานศึกษาและออกแบบ ที่มีรายได้ในรอบ 6 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 433 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการจัดซื้อและก่อสร้าง โดยกลุ่มงาน EPC ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดถึง 114 % หรือคิดเป็นรายได้ 495 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมียอด Backlog สะสมสูงถึง 5,988 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นงานภาครัฐเป็นหลักมีสัดส่วนถึง 71% และตั้งเป้าที่จะรับงานเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท” นายชวลิตกล่าว