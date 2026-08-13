IVLเผยEBITDAไตรมาส 2 โตแกร่ง

"อินโดรามา เวนเจอร์ส " เผยผลงานครึ่งปีแรกรายได้ 245.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบปีต่อปี และมี EBITDA อยู่ที่ 29.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 % ซึ่ง EBITDA ในช่วงไตรมาส 2 มีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยทั้งสี่กลุ่มธุรกิจได้สร้างผลการดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปี จากภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นและการดำเนินงานอย่างมีวินัย
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งผลงานครึ่งแรกของปี 2569 มีรายได้ 245.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบปีต่อปี และมี EBITDA อยู่ที่ 29.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 EBITDA ในช่วงไตรมาส2 มีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยทั้งสี่กลุ่มธุรกิจได้สร้างผลการดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปี กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักเงินลงทุนเพื่อการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 เป็น 25.9 พันล้านบาท ขณะที่การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนการลดภาระหนี้เพิ่มเติม โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 1.56 เท่า ทำให้IVL สามารถบรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2569 ที่กำหนดไว้ในงาน Capital Markets Day ได้เร็วกว่ากำหนด
โดยยังคงเดินหน้าดำเนินมาตรการพึ่งพาตนภายใต้กลยุทธ์ IVL 2.0 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านการขายและการดำเนินงาน (Sales & Operations Execution: S&OE) การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีวินัย และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การเปลี่ยนผลการดำเนินงานเป็นกระแสเงินสดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังปรับตัวดีขึ้นเป็น 5.0 เท่าในไตรมาสที่สอง จาก 4.7 เท่า ณ สิ้นปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบริหารอัตราการเดินเครื่องอย่างรอบคอบ เพื่อให้ปริมาณการผลิตสอดคล้องกับเป้าหมายสินค้าคงคลัง และรักษาคุณภาพของอัตรากำไรท่ามกลางภาวะราคาที่ผันผวน
ในระยะต่อไป IVL คาดว่าปัจจัยเอื้อหนุนตลาดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในไตรมาสที่สองจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2569 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนภายใต้ส่วนต่างกำไรที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การเปลี่ยนผลกำไรดังกล่าวให้เป็นกระแสเงินสดอิสระ การลดหนี้สินสุทธิในเชิงมูลค่า และการเพิ่มผลตอบแทนจากเงินทุน
นายอาลก กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีสะท้อนทั้งภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยและความคืบหน้าจากมาตรการพึ่งพาตนที่เราได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ IVL เนื่องจากภาวะตลาดจะกลับเข้าสู่ระดับปกติ ทำให้บทพิสูจน์ที่สำคัญกว่าคือเราจะสามารถเปลี่ยนข้อได้เปรียบจากแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นขนาดธุรกิจ การบูรณาการ เครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลก รูปแบบการดำเนินงานแบบผลิตในภูมิภาคเพื่อรองรับความต้องการในภูมิภาค (local-for-local) และสถานะที่แข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้า ให้เป็นผลประกอบการที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น และผลตอบแทนที่สูงขึ้นตลอดวัฏจักรธุรกิจได้หรือไม่
"เราเริ่มเห็นข้อได้เปรียบเหล่านี้แปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ในการดำเนินงานแล้ว การบริหารจัดการการดำเนินงาน สินค้าคงคลัง และเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีวินัยยิ่งขึ้นกำลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกระแสเงินสด ขณะที่การดำเนินการด้านพอร์ตโฟลิโอธุรกิจช่วยยกระดับคุณภาพของธุรกิจและเพิ่มผลตอบแทนจากเงินทุน เมื่อดำเนินการร่วมกัน มาตรการเหล่านี้กำลังเสริมให้IVL มีความคล่องตัวและความแข็งแกร่งทางการเงินมากยิ่งขึ้น"
สำหรับแนวโน้มที่คาดไว้สำหรับปี 2569 และเป้าหมายที่มุ่งหวังสำหรับปี 2571 โดย IVL มุ่งเดินหน้าดำเนินการในส่วนที่สามารถควบคุมได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุล และเพิ่มผลตอบแทน พร้อมทั้งรักษาความยืดหยุ่นเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ทั้งนี้ การปรับตัวดีขึ้นของผลประกอบการมีปัจจัยหลักจากกลุ่มธุรกิจ Combined PET ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย รวมถึงประโยชน์จากแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีการบูรณาการและรูปแบบการดำเนินงานแบบ local-for-local ของ IVL สำหรับกลุ่มธุรกิจ Indovida ยังคงรักษาแรงส่งการเติบโต โดยได้รับแรงสนับสนุนจากสถานะผู้นำในตลาดบรรจุภัณฑ์ ความใกล้ชิดและความเข้าใจลูกค้า และโครงการขับเคลื่อนการเติบโตจากภายในองค์กร
ส่วนกลุ่มธุรกิจ Indovinya มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ High Value Applications และ Essentials โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความเป็นเลิศด้านการพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจ Fibers มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hygiene ที่ทรงตัว และการดำเนินมาตรการด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจ แม้ว่าตลาดปลายทางในกลุ่ม Lifestyle และ Mobility ยังคงอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง