PR9 โชว์ Q2/69 รายได้ต่างชาติทะยาน ดัน EBITDA Margin แตะ 23.4%

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 เปิดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 โดยทำ EBITDA 310.7 ล้านบาท เติบโต 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) พร้อมกับอัตรากำไร EBITDA (EBITDA Margin) ปรับตัวดีขึ้นเป็น 23.4% จาก 22.6% ในไตรมาส 2/2568 สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,330.6 ล้านบาท เติบโต 2.6% YoY และเติบโต 2.2% QoQ
ผลประกอบการในไตรมาสนี้มีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติ ซึ่งทำรายได้ 378.3 ล้านบาท เติบโต 10.8% YoY และเติบโต 13.7% QoQ นับเป็นระดับสูงสุดอันดับ 2 ในประวัติการณ์ของโรงพยาบาล ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 29% ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยชาวเมียนมา เติบโตสูงถึง 55.8% YoY ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่รายไตรมาส (All-Time High รายไตรมาส) ตอกย้ำความสำเร็จของกลยุทธ์การขยายฐานผู้ป่วยต่างชาติ และการวางตำแหน่งโรงพยาบาลในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางของภูมิภาค
ด้านโครงสร้างรายได้ กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เติบโต 6.8% YoY สะท้อนขีดความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 184 ล้านบาท เติบโต 1.3% YoY โดยยังคงรักษาความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินไว้ได้ ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เพียง 0.2 เท่า
นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สะท้อนทิศทางกลยุทธ์ที่เราวางไว้ชัดเจน คือการเติบโตจากการรักษาโรคซับซ้อนและฐานผู้ป่วยต่างชาติ โดยรายได้ต่างชาติเติบโต 10.8% และกลุ่มเมียนมาทำระดับสูงสุดใหม่รายไตรมาส ขณะที่ผู้ป่วยในเติบโต 6.8% ส่งผลให้อัตรากำไร EBITDA ปรับดีขึ้นเป็น 23.4%"
"ไตรมาสนี้เราอยู่ในช่วงลงทุนเพื่ออนาคต ทั้งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ศูนย์ฟอกไตพรีเมียม (Premium HD Room) และระบบ HIS/ERP ใหม่ ซึ่งทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาและประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว"
"เรายังคงวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง ด้วยงบดุลที่แกร่ง และภูมิใจที่ความเชี่ยวชาญด้านโรคไตของเราได้รับการยอมรับผ่านรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2026 (AREA 2026) สาขา Health Promotion จากโครงการ ‘Happy Kidney, Happy Life’ รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) และตอกย้ำว่าการเติบโตของเราเดินเคียงข้างการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคมในวงกว้าง"
นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2569 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้เดินหน้ายกระดับศักยภาพการรักษาเฉพาะทางผ่านการเปิดให้บริการ Biplane Cath Lab และ ศูนย์รักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy: HBOT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน โดย Biplane Cath Lab สนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบประสาทและหลอดเลือดด้วยเทคโนโลยีภาพที่มีความแม่นยำสูง ขณะที่ HBOT ช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยในหลากหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูและการรักษาบาดแผล ทั้งสองโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการทางการแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล เพื่อรองรับการเติบโตของผู้รับบริการและเสริมความแข็งแกร่งของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในระยะยาว
PR9 ยังคงเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีการแพทย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อส่งมอบคุณภาพการรักษาระดับสากลให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ติดตามข้อมูลบริการและความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลได้ที่ www.praram9.com