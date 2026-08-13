THAI กำไร Q2 หดเหลือ 1.5 พันล้าน ต้นทุนพลังงานฉุด

”การบินไทย“กำไรงวดนี้ 1,528.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำไว้ 12,124 .23 ล้านบาท เหตุความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานพุ่ง เตรียมเครื่องบินใหม่ 9 ลำ รองรับการเปิดเส้นทางบินเพิ่มในอนาคต
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หรือ THAI แจ้งผลงานไตรมาส 2 ปีนี้กำไร 1,528.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำไว้ 12,124 .23 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 11,620.83 ล้านบาท ลดลงจากงวดนี้ปีก่อนที่ทำไว้ 21,955.97 ล้านบาท
โดยมีรายได้รวมไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 48,621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3,793 ล้านบาท หรือ 8.5% ขณะช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 การบินไทยมีรายได้รวมไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 99,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3,198 ล้านบาท หรือ 3.3%
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 82,213 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังเป็นโจทย์สำคัญของธุรกิจการบิน อีกทั้งความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลต่อราคาน้ำมันและโภคภัณฑ์ในวงกว้าง
สำหรับกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว อยู่ที่ 17,437 ล้านบาท ขณะที่มีต้นทุนทางการเงิน 6,152 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในช่วง 6 เดือนแรก บริษัทฯ ยังมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้ 1,424 ล้านบาท
เนื่องจากกำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเครื่องบิน ส่งผลให้การบินไทยมีกำไรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 รวมทั้งสิ้น 11,645 ล้านบาท
พร้อมกันนี้ การบินไทยยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของฝูงบินเพื่อรองรับการขยายเครือข่ายและเส้นทางบินในอนาคต
โดยครึ่งปีแรกของปี 2569 ได้รับมอบเครื่องบินใหม่และเครื่องบินเพิ่มอีก 9 ลำ ประกอบด้วย เครื่องบินลำตัวแคบ Airbus A321neo จำนวน 5 ลำ เครื่องบินลำตัวกว้าง Boeing 787-8 จำนวน 3 ลำ และ Boeing 787-9 อีก 1 ลำ
สำหรับการเสริมฝูงบินดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการและรองรับแผนขยายเส้นทางการบิน ท่ามกลางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินที่ยังเข้มข้น
อย่างไรก็ตาม เส้นทางครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา โดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ซึ่ง ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งรักษาวินัยในการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่อง เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ท่ามกลางความท้าทายของธุรกิจการบินโลกที่ยังต้องเผชิญทั้งแรงกดดันด้านต้นทุนและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์