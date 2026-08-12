“ออนิกซ์” ชู “ชามา”แบรนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ รับเทรนด์คนยุคใหม่ ใช้ชีวิต-พักอยู่อาศัยข้ามเมือง

การใช้ชีวิตข้ามเมืองกำลังกลายเป็นวิถีปกติของผู้คนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เพื่อตรวจสุขภาพและพักฟื้น ผู้ปกครองที่มาดูแลบุตรหลานระหว่างเปิดภาคเรียนหรือร่วมกิจกรรมสำคัญของครอบครัว นักธุรกิจที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานเป็นประจำ ผู้บริหารและชาวต่างชาติที่ย้ายเมืองเพื่อเริ่มต้นการทำงาน รวมถึงคนทำงานแบบ Hybrid และผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาดูแลโครงการระยะสั้น เมื่อเส้นแบ่งระหว่างการเดินทาง การทำงาน และการใช้ชีวิตเริ่มเลือนหาย "ที่พัก" จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับพักผ่อน แต่กลายเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก เป็นธรรมชาติ และยืดหยุ่นไม่ต่างจากการอยู่บ้านของตน
ชามา (Shama) แบรนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ภายใต้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผู้ให้การบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอบรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่นี้ผ่านแนวคิด The Joy of Living ที่เชื่อว่าความสุขของการเข้าพักไม่ได้เกิดจากเพียงสถานที่พักอาศัยตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก แต่ยังเกิดจากที่พักที่เอื้อให้ผู้เข้าพักได้ใช้ชีวิตและทำกิจวัตรได้ในแบบที่เป็นตัวเองได้ในทุกๆ วันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสวิถีชีวิตของย่านและเชื่อมโยงกับชุมชนรอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และเปี่ยมด้วยความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าพัก สะท้อนบทบาทของชามาในฐานะมากกว่าที่พัก แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ทุกวันดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความหมาย
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่านโครงการชามาในทำเลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในย่านที่เชื่อมต่อสู่ศูนย์กลางธุรกิจ โรงพยาบาลชั้นนำ โรงเรียนนานาชาติ ระบบขนส่งมวลชน และแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญ พร้อมรายล้อมด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้า และผู้คนในชุมชน ทำให้ผู้เข้าพักสามารถปรับตัวเข้ากับจังหวะชีวิตของแต่ละย่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเข้าพักเพียงไม่กี่สัปดาห์ หลายเดือน หรือใช้ชีวิตระยะยาวนานหลายปี รวมถึงผู้ที่ย้ายมาเริ่มต้นชีวิตในเมืองแห่งใหม่
สำหรับในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการหลีกหนีความเร่งรีบของเมือง แต่ยังคงต้องการเดินทางสู่ย่านธุรกิจได้อย่างสะดวก ชามา เย็นอากาศ กรุงเทพฯ (Shama Yen-Akat Bangkok) ถ่ายทอดเสน่ห์ของการอยู่อาศัยในย่านพักอาศัยอันเงียบสงบ รายล้อมด้วยร้านอาหาร ร้านค้า และคอมมูนิตี้ของคนในพื้นที่ เชื่อมต่อสาทร สีลม และพระราม 3 ได้อย่างสะดวก ช่วยให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสจังหวะชีวิตที่ผ่อนคลาย พร้อมสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน การพักผ่อน และการใช้ชีวิตในทุกวัน อีกทั้งยังเป็นที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
หากการใช้ชีวิตต้องดำเนินควบคู่ไปกับการทำงานใจกลางเมืองในทุกๆ วัน ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ (Shama Lakeview Asoke Bangkok) นำเสนออีกมิติของการอยู่อาศัยใจกลางเมือง ด้วยทำเลในย่านอโศกซึ่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางทั้งรถไฟฟ้า BTS และ MRT ช่วยให้การเดินทางในแต่ละวันเป็นไปอย่างสะดวกและคล่องตัว พร้อมรายล้อมด้วยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เทอร์มินอล 21 ดิ เอ็มดิสทริค และวิวสวนเบญจกิติที่ช่วยเติมช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนท่ามกลางความคึกคักของเมือง จึงตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจ ผู้บริหาร และครอบครัวที่ต้องการใช้ชีวิตใจกลางกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว
ในอีกมุมหนึ่ง ชามา สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Shama Sukhumvit Bangkok) สะท้อนการใช้ชีวิตใจกลางเมืองที่รายล้อมด้วยร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และย่านธุรกิจสำคัญ อีกทั้งยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงตอบรับผู้ที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อทำงาน ตรวจสุขภาพ หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ขณะที่ ชามา สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ (Shama Sukhumvit 101 Bangkok) มอบบรรยากาศการอยู่อาศัยที่สงบและเป็นกันเองในย่านสุขุมวิทตอนปลาย ที่ถูดจัดให้เป็น Creative District ตั้งอยู่ใกล้กับ Cloud11 และ True Digital Park ศูนย์กลางของคนทำงานรุ่นใหม่ และสตาร์ทอัพ เดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส และทางด่วน เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความสมดุลระหว่างการทำงาน การพักผ่อน และการใช้ชีวิตในชุมชนที่อบอุ่น ซึ่งสะท้อนแนวคิด Connected Neighborhood ได้อย่างชัดเจน
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง ชามา เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ (Shama Petchburi 47 Bangkok) มอบความสะดวกสบายด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบแต่เดินทางสะดวก อยู่ติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพ และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพชรเวชเพียง 5 นาที พร้อมเชื่อมต่อสู่พระราม 9 ทองหล่อ และเอกมัยได้อย่างสะดวก ในบรรยากาศย่านพักอาศัยที่เงียบสงบ ช่วยให้ผู้เข้าพักได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย แม้อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางธุรกิจ
ขณะที่ ชามา เอกมัย กรุงเทพฯ (Shama Ekamai Bangkok) เปิดมุมมองอีกด้านของการใช้ชีวิตในเมือง ผ่านย่านที่เต็มไปด้วยสีสันของเอกมัยและทองหล่อ ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และแหล่งไลฟ์สไตล์ยอดนิยม แต่ยังคงมอบบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวอันแสนร่มรื่น ที่พักแห่งนี้จะทำให้ผู้พักอาศัยสามารถพักผ่อนได้อย่างเงียบสงบ แม้ตั้งอยู่บนทำเลย่านเอกมัยและสุขุมวิทที่มีชีวิตชีวา และเข้าถึงทุกความสะดวกเพียงไม่กี่นาที ช่วยให้ผู้เข้าพักได้ค้นพบเสน่ห์ของชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ และสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ชามาทุกแห่งยังมี “Shama Social Club” และ “Shama Friends” สองไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชุมชนรอบตัว พร้อมค่อย ๆ สร้างความคุ้นเคยกับผู้คนและวิถีชีวิตของแต่ละย่าน เพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตั้งแต่วันแรกที่เข้าพัก
การออกแบบประสบการณ์ที่ตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายสะท้อนแนวคิด More of What You Love ของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่มุ่งสร้างสรรค์การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เดินทางในแต่ละไลฟ์สไตล์ ผ่านแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน พร้อมต่อยอดการเข้าพักให้เป็นมากกว่าที่พัก ด้วยสิทธิประโยชน์จาก ONYX Rewards ประสบการณ์ด้านอาหารจาก ONYX Dining และบริการที่ช่วยเชื่อมโยงผู้เข้าพักกับผู้คน ชุมชน และจุดหมายปลายทาง เพื่อเติมเต็มทุกการเดินทางให้เปี่ยมด้วยความหมาย
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าพัฒนาแบรนด์และประสบการณ์การบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ โดยชามา (Shama) ยังคงสานต่อบทบาทของการเป็นมากกว่าที่พัก ผ่านการสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับชุมชน และทำให้ทุกการเข้าพักเต็มไปด้วยความสุขของการใช้ชีวิตตามแนวคิด The Joy of Living