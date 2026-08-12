ทองหยุดไม่อยู่! ปรับขึ้นอัก 250 บาท จ่อแตะ 70,000 แล้ว

ราคาทองวันนี้ (12 ส.ค.2569) ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ราคา 68,950 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 69,750 บาท
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 68,500 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 68,700 บาท ตามประกาศครั้งที่ 26 ของวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 67,128.48 บาท และมีราคาขายออกที่ 69,500 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,379.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
ฮั่วเซ่งเฮง ระบุว่า ราคาทองคำได้ปัจจัยหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดอาจไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนก.ค.ลดลง 23,000 ตำแหน่ง สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 88,000 ตำแหน่ง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผย CPI สหรัฐฯ เดือนก.ค.ในคืนนี้ โดยตลาดคาดว่าดัชนี CPI จะชะลอลงสู่ 3.4% จาก 3.5% และ Core CPI ลดลงสู่ 2.5% จาก 2.6% หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด จะช่วยหนุนความหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินและเป็นบวกต่อทองคำ
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังอิหร่านส่งสัญญาณว่าจะยังคงปิดช่องแคบ หากสหรัฐฯ ไม่ยอมรับเงื่อนไขในการยุติความขัดแย้ง จะยังเป็นแรงหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากความเสี่ยงด้านอุปทานอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อและจำกัดโอกาสการผ่อนคลายของเฟด ขณะที่ดอลลาร์ที่แข็งค่าเล็กน้อยยังเป็นปัจจัยกดดันทองคำ ทำให้ตลาดให้น้ำหนักกับผล CPI ในคืนนี้เป็นสำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
คืนนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ จะมีการเผยดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ทั้งรายเดือนและรายปี
วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาทองที่ปรับตัวขึ้น อาจยังสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ โดยมองเป้าหมายที่ระดับ 4,435 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่ราคาอาจยังผ่านขึ้นไปได้ยาก