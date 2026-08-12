DMT อวดกำไรกว่า 525 ลบ.-ปันผลอีก 0.223 บ.

"ทางยกระดับดอนเมือง "กำไรสุทธิ 525.16 ล้านบาทและรายได้ครึ่งปีแรกที่ 1,287.58 ล้านบาท แม้ไตรมาส 2 เผชิญแรงกดดันจากวิกฤตพลังงาน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และวันหยุดยาวที่ส่งผลต่อปริมาณการเดินทาง ขณะยังคงสามารถบริหารการจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลืออีก 0.223 บาทต่อหุ้น เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ รองรับโอกาสจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโต 10%
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 2569 มีรายได้รวม 1,287.58 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 525.16 ล้านบาท แม้ไตรมาส 2/2569 เผชิญแรงกดดันจากวิกฤตพลังงาน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และวันหยุดยาวที่ส่งผลต่อปริมาณการเดินทาง ขณะที่บริษัทยังคงสามารถบริหารการจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส่วนที่เหลืออีก 0.223 บาทต่อหุ้น กำหนด Record Date วันที่ 24 สิงหาคม และจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 กันยายน 2569 พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ รองรับโอกาสจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโตประมาณ 10%
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 1,287.58 ล้านบาท จากรายได้ค่าผ่านทาง รวมถึงรายได้จากการให้บริการและขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ขณะที่มีกำไรสุทธิ 525.16 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไร แม้ปริมาณจราจรในช่วงไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
สำหรับปริมาณจราจรบนสายทางในไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 95,571 คัน โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการเดินทางและค่าครองชีพ รวมถึงวันหยุดยาวต่อเนื่องที่มีประมาณ 10 วัน และในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน สายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีการลดเที่ยวบินบางส่วนจากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อจำนวนผู้โดยสารและปริมาณจราจรในพื้นที่เชื่อมต่อสนามบิน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังคงติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ด้านการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.446 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 526.83 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกไปแล้วในอัตรา 0.223 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ดังนั้น จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีก 0.223 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 263.42 ล้านบาท กำหนด Record Date วันที่ 24 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 กันยายน 2569
“แม้ในไตรมาส 2/2569 จะมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเดินทาง โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ราคาพลังงาน และวันหยุดยาวต่อเนื่อง แต่ DMT ยังคงบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะต่อไป”
ดร.ศักดิ์ดา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ปี 2569 เติบโตประมาณ 10% โดยจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ราคาพลังงาน และแนวโน้มปริมาณจราจรอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ New Business Venture ขยายธุรกิจด้านวิศวกรรม การซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบชำระเงินดิจิทัล ระบบจราจร และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่และลดการพึ่งพารายได้จากค่าผ่านทางเพียงอย่างเดียว รวมถึงรองรับโอกาสจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในอนาคต