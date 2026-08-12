เอกนิติสั่งถกด่วนบอร์ด ธ.ก.ส. รับ 8 ข้อร้องเรียนสหภาพฯ นัดประชุมพิเศษภายในสัปดาห์นี้

ความเคลื่อนไหวภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ถูกยกระดับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธนาคารแล้ว หลังสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส. รวมตัวยื่นข้อร้องเรียนจำนวน 8 ข้อ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. นัดพิเศษภายในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนที่สหภาพฯ ยื่นเข้ามา
นายเอกนิติระบุว่า ตัวแทนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสหภาพฯ แล้ว และจะนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อข้อร้องเรียน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
“จะมีการนัดประชุมบอร์ด เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียน และจะให้นัดประชุมพิเศษภายในสัปดาห์นี้ เมื่อวานนี้มีตัวแทนไปรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งจะนำเรื่องร้องเรียนมาพิจารณาในบอร์ด เพื่อ take action ข้อร้องเรียน และให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” นายเอกนิติกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมนัดพิเศษครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญ หลังข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ถูกส่งตรงถึงฝ่ายนโยบายและประธานบอร์ด ธ.ก.ส. แม้การประชุมประจำเดือนสิงหาคม จะผ่านไปแล้วก็ตาม โดยต้องจับตาว่าคณะกรรมการจะมีมติหรือกำหนดแนวทางดำเนินการต่อข้อร้องเรียนทั้ง 8 ข้ออย่างไร