ASTR ยกทัพผู้บริหาร ร่วมงาน Bitcoin Asia 2026 ฮ่องกง

บริษัท แอสตร้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ( ASTR) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ เดินเกมรุกเวทีระดับโลก ส่งทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ร่วมงาน Bitcoin Asia 2026 งานประชุม Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–28 สิงหาคม 2569 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre โดยปีนี้มีผู้บริหาร นักลงทุน และวิทยากรกว่า 150 คนจากอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกเข้าร่วม
โดยไฮไลต์ของงาน คือการรวมตัวของบุคคลระดับตำนานในวงการ นำโดย CZ (Changpeng Zhao) ผู้ก่อตั้ง Binance ตลาดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมด้วย David Bailey อดีตที่ปรึกษาด้านคริปโตให้แคมเปญหาเสียงของโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งปี 2024
สำหรับ ASTRA ส่งผู้บริหาร 2 คน คือ นายเจสัน ฟาง ( Co-CEO) และนาย โชติพันธ์ เตียวิวัฒน์ (Co-CEO) รวมทั้งนายอดัม เหงียน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) เข้าร่วมงาน เพื่อพบปะพันธมิตร นักลงทุน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก
จุดที่น่าจับตาคือ เจสัน ฟาง (Jason Fang) ยังรับบท Content Host ของ session "The Bitcoin Treasury Reckoning: From Financial Engineering to Real Businesses" บนเวที Nakamoto Stage
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว กำลังได้รับความสนใจจากบริษัทที่ดำเนินกลยุทธ์ Bitcoin Treasury ทั่วโลก หลังนักลงทุนให้ความสำคัญกับความสามารถในการสร้างรายได้จากธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล มากกว่าการถือ Bitcoin เพียงอย่างเดียว ซึ่งตรงกับจุดยืนของ ASTRA ที่มีทั้งธุรกิจ operating จริง และกลยุทธ์ BTC Treasury ควบคู่กันและภายในงาน ผู้บริหารของ ASTR ยังมีกำหนดพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตรในอุตสาหกรรม อาทิ Sora Ventures, Bitplanet และ Moon Inc. รวมถึงนักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการจากหลายประเทศที่เข้าร่วมงานในปีนี้
จุดที่น่าจับตาคือ เจสัน ฟาง (Jason Fang) ยังรับบท Content Host ของ session "The Bitcoin Treasury Reckoning: From Financial Engineering to Real Businesses" บนเวที Nakamoto Stage
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว กำลังได้รับความสนใจจากบริษัทที่ดำเนินกลยุทธ์ Bitcoin Treasury ทั่วโลก หลังนักลงทุนให้ความสำคัญกับความสามารถในการสร้างรายได้จากธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัล มากกว่าการถือ Bitcoin เพียงอย่างเดียว ซึ่งตรงกับจุดยืนของ ASTRA ที่มีทั้งธุรกิจ operating จริง และกลยุทธ์ BTC Treasury ควบคู่กันและภายในงาน ผู้บริหารของ ASTR ยังมีกำหนดพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตรในอุตสาหกรรม อาทิ Sora Ventures, Bitplanet และ Moon Inc. รวมถึงนักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการจากหลายประเทศที่เข้าร่วมงานในปีนี้