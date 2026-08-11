40 องค์กรคริปโตจี้บริษัท AI เปิดโมเดลสู้แฮกเกอร์ หวั่นบิทคอยน์เสี่ยงทั้งระบบ

เครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 40 แห่ง นำโดยสถาบันนโยบายบิทคอยน์ ยื่นคำขาดถึงแล็บ AI ยักษ์ใหญ่ เรียกร้องเปิดสิทธิ์ให้นักวิจัยความปลอดภัยสายโอเพนซอร์สเข้าถึงโมเดลขั้นสูง หลังบิทคอยน์เจอเหตุความปลอดภัยครั้งใหญ่ ขณะแฮกเกอร์รัฐบาลหนุนหลังเริ่มใช้ AI โลคัลเจาะระบบป้องกันเชิงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย คำถามคือ บริษัท AI จะยอมเปิดประตูหรือปล่อยให้คริปโตทั้งระบบเสี่ยงต่อไป ขณะที่วาฬและนักลงทุนรายใหญ่ไม่รอคำตอบ เร่งโยกทรัพย์เข้าคาสโตเดียนหลายลายเซ็นกันเงียบๆ แล้ว
โครงสร้างพื้นฐานคริปโทเคอร์เรนซีทั่วโลกกำลังเจอบททดสอบที่ไม่มีใครอยากเจอ เมื่อเครือข่ายองค์กรสินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 40 แห่ง นำโดยสถาบันนโยบายบิทคอยน์ (Bitcoin Policy Institute) ออกแถลงการณ์ร่วมจี้ห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำของโลก เปิดทางให้นักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์สายโอเพนซอร์สที่ผ่านการตรวจสอบ เข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูงแบบมีการควบคุม พร้อมขอทั้งทรัพยากรประมวลผล สภาพแวดล้อมทดสอบที่ปลอดภัย และช่องทางสื่อสารตรงกับทีมความปลอดภัยของฝั่งผู้พัฒนา นี่ไม่ใช่คำขอทั่วไป แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าฝั่งอุตสาหกรรมคริปโตเริ่มรู้สึกว่า "สู้ไม่ทัน" กับภัยคุกคามที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน
ต้นตอของแรงกดดันครั้งนี้มาจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่กระทบเครือข่ายบิทคอยน์เมื่อไม่นานมานี้ ผนวกกับความจริงที่น่ากังวลกว่านั้น คือกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเริ่มนำโมเดล AI แบบโลคัลมาใช้หลบเลี่ยงระบบป้องกันเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ สะท้อนว่าเครื่องมือป้องกันที่อุตสาหกรรมคริปโตใช้อยู่ในปัจจุบันล้าหลังกว่าเครื่องมือโจมตีไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งก้าว ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า แล็บ AI ยักษ์ใหญ่ที่กุมเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดในมือ กำลังเลือกปกป้องผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของตัวเองมากกว่าความมั่นคงของระบบการเงินดิจิทัลทั้งระบบหรือไม่
ฝั่งตลาดเริ่มขยับตามความกังวลนี้ทันที นักลงทุนผนวกความเสี่ยงไซเบอร์เข้าเป็นต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปเรียบร้อยแล้ว แม้ราคาบิทคอยน์ยังยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ แต่ความผันผวนและปริมาณซื้อขายที่เปลี่ยนไปคือสัญญาณของความไม่มั่นใจที่สะสมอยู่ใต้ผิวน้ำ
ข้อมูลออนเชนยืนยันความเสี่ยงและความกังวลนี้ชัดเจน จากกระแสเงินทุนไหลออกจากศูนย์ซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้ถือระยะยาวและวาฬเร่งโยกสินทรัพย์เข้าคาสโตเดียนหลายลายเซ็น ไม่ใช่เพราะตื่นตระหนกเทขาย แต่เพราะไม่อยากเป็นรายต่อไปที่โดนเจาะระบบ
ฝั่งสถาบันเองก็เริ่มเปลี่ยนเกม กองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการสินทรัพย์เริ่มตั้งคำถามตรงๆ ต่อมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ ขณะที่สมาร์ทมันนีไหลเข้าบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยคริปโตแทน สะท้อนความจริงที่อุตสาหกรรมนี้ต้องยอมรับ คือเงินสนับสนุนวิจัยอย่างเดียวไม่พอ ถ้าไม่มีเครื่องมือระดับสูงในมือจริง ทุกความเคลื่อนไหวก็แค่ตั้งรับ ไม่ใช่ป้องกันเชิงรุก
เมื่อมองภาพใหญ่ ข้อเรียกร้องครั้งนี้ไม่ได้ลอยอยู่โดดๆ แต่อยู่ท่ามกลางความตึงเครียดสงครามไซเบอร์ระดับโลกที่ทวีความเข้มข้น สภาพคล่องผันผวนและทิศทางดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน ยิ่งกดดันให้อุตสาหกรรมคริปโตต้องพิสูจน์ตัวเองว่าปลอดภัยพอสำหรับเม็ดเงินสถาบัน ขณะที่กรอบกำกับดูแลในสหรัฐฯ และยุโรปกำลังจับตาเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิด การสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง AI กับบล็อกเชนจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเงื่อนไขบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป
คำถามสุดท้ายจึงตกอยู่ที่บริษัท AI ชั้นนำ หากยอมเปิดทาง จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่ยกระดับเกราะป้องกันบิทคอยน์และดึงเม็ดเงินสถาบันเข้าตลาด แต่หากปฏิเสธ อุตสาหกรรมคริปโตต้องเผชิญความเสี่ยงเดิมซ้ำๆ ต่อไป โดยที่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ครั้งหน้าจะไม่รุนแรงกว่าเดิม นักลงทุนจึงควรจับตาประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด เพราะนี่คือปัจจัยชี้ชะตาเสถียรภาพตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในระยะกลางถึงยาวอย่างแท้จริง
ผลกระทบต่อตลาดคริปโตไทย "ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม"
สำหรับประเทศไทย ประเด็นนี้สะท้อนกลับมาที่โครงสร้างการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยตรง ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตในไทยส่วนใหญ่พึ่งพาระบบรักษาความปลอดภัยเชิงพาณิชย์ที่จัดหาจากผู้ให้บริการต่างประเทศ หากเครื่องมือป้องกันระดับโลกยังตามหลังเทคนิคการโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วย AI โลคัล ก็หมายความว่าผู้ประกอบการไทยกำลังยืนอยู่บนความเสี่ยงเดียวกันกับตลาดสากล โดยไม่มีหลักประกันว่าโครงสร้างพื้นฐานในประเทศจะได้รับการอัปเกรดทันเวลา คำถามที่ ก.ล.ต. ไทยต้องตอบให้ได้คือ มาตรฐานการตรวจสอบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ใช้กำกับผู้ประกอบการปัจจุบัน เพียงพอรับมือภัยคุกคามระดับรัฐหนุนหลังแล้วหรือยัง
ในมิตินักลงทุนรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของตลาดคริปโตไทย ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเช่นนี้มักไม่ถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา นักลงทุนไทยจำนวนมากยังฝากสินทรัพย์ไว้บนกระดานเทรดแบบ Hot Wallet เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย มากกว่าการโยกเข้า Cold Storage แบบที่วาฬและสถาบันต่างประเทศกำลังทำ ความเคลื่อนไหวเชิงป้องกันที่เกิดขึ้นในระดับโลกจึงยังไม่สะท้อนมาถึงพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยไทยมากนัก ซึ่งหากเกิดเหตุเจาะระบบระดับใหญ่ในภูมิภาคเมื่อใด กลุ่มที่รับความเสียหายหนักที่สุดจะไม่ใช่สถาบัน แต่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่ขาดเครื่องมือป้องกันตัวเอง
ในมุมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพสายฟินเทคไทย สถานการณ์นี้กลับเป็นโอกาสซ่อนอยู่ในวิกฤต หากแล็บ AI ระดับโลกยอมเปิดสิทธิ์เข้าถึงโมเดลขั้นสูงให้นักวิจัยโอเพนซอร์สจริง ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยไซเบอร์สัญชาติไทยที่มีศักยภาพย่อมได้อานิสงส์ไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้ว แต่หากข้อเรียกร้องถูกปฏิเสธ ช่องว่างด้านเทคโนโลยีป้องกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับตลาดเกิดใหม่อย่างไทยและอาเซียนจะยิ่งถ่างกว้างขึ้น กลายเป็นข้อเสียเปรียบเชิงโครงสร้างที่ผู้ประกอบการไทยต้องแบกรับโดยไม่มีทางเลือก
เมื่อมองในบริบทภูมิภาคอาเซียน ไทยไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว สิงคโปร์และมาเลเซียต่างเผชิญแรงกดดันเดียวกันในฐานะศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของภูมิภาค หากไทยต้องการรักษาสถานะผู้เล่นสำคัญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในอาเซียน การผลักดันความร่วมมือด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับภูมิภาค ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลภายในประเทศ จึงไม่ใช่ทางเลือกเชิงนโยบายอีกต่อไป แต่เป็นเงื่อนไขจำเป็นเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มองไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคนี้
เมื่อมองภาพใหญ่ ข้อเรียกร้องครั้งนี้อยู่ท่ามกลางความตึงเครียดสงครามไซเบอร์ระดับโลกที่ทวีความเข้มข้น สภาพคล่องผันผวนและทิศทางดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน ยิ่งกดดันให้อุตสาหกรรมคริปโตต้องพิสูจน์ตัวเองว่าปลอดภัยพอสำหรับเม็ดเงินสถาบัน ขณะที่กรอบกำกับดูแลในสหรัฐฯ และยุโรปกำลังจับตาเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิด การสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง AI กับบล็อกเชนจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเงื่อนไขบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป
คำถามสุดท้ายจึงตกอยู่ที่บริษัท AI ชั้นนำ หากยอมเปิดทาง จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่ยกระดับเกราะป้องกันบิทคอยน์และดึงเม็ดเงินสถาบันเข้าตลาด แต่หากปฏิเสธ อุตสาหกรรมคริปโตต้องเผชิญความเสี่ยงเดิมซ้ำๆ ต่อไป โดยที่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ครั้งหน้าจะไม่รุนแรงกว่าเดิม สำหรับตลาดไทยและอาเซียน นักลงทุนและผู้ประกอบการจึงควรจับตาประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดในฐานะปัจจัยชี้ชะตาเสถียรภาพตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในระยะกลางถึงยาวอย่างแท้จริง