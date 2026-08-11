“ศุภาลัย”ฟอร์มแกร่งครึ่งปีโกยรายได้11,081 ล.กำไรโต 36%

“ศุภาลัย” เผยผลประกอบการครึ่งแรกปี69 กวาดรายได้รวม 11,081 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,049 ล้านบาท เติบโต 36% ครึ่งปีหลังเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ 19 โครงการ มูลค่ารวม 22,660 ล้านบาท สะท้อนสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง พร้อมเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายรายได้ 27,000 ล้านบาท
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก 2569 บริษัทฯ ยังคงรักษาการเติบโตที่มั่นคงต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวโครงการใหม่ และกระแสตอบรับที่ดีของสินค้าสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 % จากช่วงเดียวกันของปี 2568
โดยรายได้หลักมาจากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค แบ่งเป็นแนวราบ 85% และคอนโดมิเนียม 15% ขณะที่มีกำไรสุทธิ 2,049ล้านบาท เติบโต 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งบริษัทฯ สามารถทำยอดขาย 6 เดือน อยู่ที่ 12,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จาก 11,860 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2568 แบ่งเป็นแนวราบ 8,657 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 4,291 ล้านบาท สะท้อนการตอบรับที่ดีของลูกค้าในทุกทำเล โดยเฉพาะกลุ่มโครงการ Ready to Move ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อสามารถเห็น สินค้าจริง ตรวจสอบคุณภาพก่อนตัดสินใจ และเข้าอยู่อาศัยได้ทันที
ในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่แล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวม 12,340 ล้านบาท พร้อมเริ่มทยอยส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียม ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์ มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินค้าสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อและพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ซึ่งยังเป็นตลาดที่มี Real Demand ชัดเจน ที่ถือเป็นคีย์ไดรฟ์สำคัญในการเติบโตทางรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่ง
ด้านฐานะการเงิน บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำที่ 57% โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 15,383 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและรับรู้เป็นรายได้ในครึ่งปีหลัง 2569 อีกจำนวน 6,654 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 8,729 ล้านบาท ในอีก 3 ปี ถัดไป เพื่อรองรับการเติบโตด้านรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล (XD) 25 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผล วันที่ 10 กันยายน 2569
สำหรับครึ่งปีหลัง 2569 บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่รวม 19 โครงการ มูลค่ารวม 22,660 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 15 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดภูมิภาค โดยเน้นกระจายพอร์ตด้านทำเลและประเภทสินค้าให้สอดคล้องกับกำลังซื้อในแต่ละกลุ่ม ควบคู่กับการบริหารสินค้าสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ขณะที่ในไตรมาส 3 เตรียมทยอยส่งมอบคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ และศุภาลัย คราม เขาเต่า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังใช้ความแข็งแกร่งด้านการเงินและประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ควบคู่กับการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินค้า
บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นจากความพร้อมของพอร์ตโครงการกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ สินค้าสร้างเสร็จพร้อมอยู่ Backlog ที่รอรับรู้รายได้ และแผนเปิดโครงการใหม่ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้บริษัทฯ สามารถผลักดันรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้