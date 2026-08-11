DELTA กลับมาอีกแล้ว / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากซึมลงมาพักใหญ่ หุ้นพี่เบิ้มในตลาดหลักทรัพย์ หรือหุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA กลับสู่ความคึกคักอีกครั้ง ราคาพุ่งทะยาน และผลักดันให้ดัชนีฯ ดีดตัวขึ้นแรง
หุ้น DELTA อยู่ในช่วงขาลงมาหลายสัปดาห์ ราคาจากเคยขยับสูงสุดที่ 372 บาท ปรับฐานลงมาแถวระดับ 260 บาท ก่อนจะพุ่งขึ้นแรงในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยปิดที่ 279 บาท เพิ่มขึ้น 17 บาท มูลค่าซื้อขาย 6,827.12 ล้านบาท
การปรับตัวขึ้นของ DELTA ผลักดันให้ดัชนีฯ ขยับขึ้นตาม โดยปิดที่ 1,624.36 จุด เพิ่มขึ้น 12.36 จุด
แรงหนุนหุ้น DELTA เกิดจากความคาดหมายว่า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความต้องการสูง และตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นแนสแด็กของสหรัฐคืนวันศุกร์ปรับตัวขึ้นแรง เนื่องจากความกังวลว่าสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยผ่อนคลายลง นักลงทุนจึงแห่เข้าเก็งกำไร DELTA กันฝุ่นตลบ
ภาพรวมของตลาดหุ้นยังไม่สดใสนัก เพราะขาดปัจจัยชี้นำ หุ้นขนาดใหญ่กลุ่มต่าง ๆ ยังอยู่ในอาการทรง ๆ หรือปรับตัวลงเล็กน้อย แต่การพุ่งขึ้นของหุ้น DELTA เพียงตัวเดียวลากดัชนีฯ ให้พุ่งฉิว
อย่างไรก็ตาม แรงซื้อที่ไหลบ่าเข้ามาในหุ้น DELTA เกิดจากการเก็งกำไร ราคาหุ้นจึงยังมีความเปราะบาง พร้อมจะเกิดความแปรปรวน ถ้าไม่มีปัจจัยหนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาหุ้นยืนอยู่บนปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอ และยืนอยู่บนความคาดหวังแนวโน้มผลประกอบการ ซึ่งหากมีปัจจัยลบกระทบ ก็อาจทรุดตัวลงมาใหม่
ถ้าไม่มี DELTA เป็นตัวดัน ดัชนีฯ คงจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะหุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่น ๆ อยู่ในภาวะประคองตัว รวมทั้งกลุ่มแบงก์ที่พักฐานชั่วคราว เพื่อรอข่าวดีที่จะกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนรอบใหม่ เนื่องจากดัชนีฯ ที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุด ถือว่าตลาดหุ้นไทยไม่ถูกจนจูงใจให้ต่างชาติหอบเงินเข้ามาไล่ซื้อหุ้นเหมือนก่อนหน้า
ตลาดที่เด้งแรงเมื่อวันจันทร์จึงเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น แต่สถานการณ์การลงทุนระยะสั้นยังไร้ทิศทาง หุ้นแทบทั้งกระดานยังอยู่ในช่วงพักฐาน เว้นแต่ DELTA เท่านั้นที่ “อั้น” มานาน เมื่อมีปัจจัยหนุนจึงจุดชนวนการเก็งกำไรรอบใหม่ และอาจเป็นรอบสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งแมลงเม่าที่แห่เข้าไปเล่นคงวางกลยุทธ์ไว้แล้วว่า
เมื่อเข้าเร็ว ต้องรีบออกเร็ว ๆ เพราะราคาหุ้น DELTA พร้อมพลิกผันตลอดเวลา และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บางคนก็คอยสะกิดเตือนในความเสี่ยงอยู่
แนวโน้มหุ้นในสัปดาห์นี้ยังไม่มีสัญญาณความสดใส และถ้า DELTA หมดแรงไปต่อ ดัชนีฯ ก็ยังเคลื่อนไหวในระดับ 1,500 จุดต้นต่อไป จนกว่าจะมีปัจจัยในเชิงบวกเข้ามาหนุน แต่ถ้ามีปัจจัยลบก็พร้อมจะถอยหลังลงมาตั้งหลักแถวแนวรับ 1,600 จุดเหมือนกัน
DELTA กลับมาแจ้งเกิด แต่อาจสร้างสีสันการเก็งกำไรในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น และไม่น่าจะลากดัชนีฯ ให้ขยับขึ้นไปแตะระดับ 1,650 ได้